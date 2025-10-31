Impianto di cremazione. L’Arpam al Comitato:: "Mai negato l’accesso. Serve tempo per i dati"

Monitoraggio ambientale a Tavernelle in vista della realizzazione di un impianto crematorio: dopo la denuncia da parte del comitato ‘Aria Nostra’ nei confronti dell’Arpam, accusata di non voler collaborare alle richieste di accesso agli atti, l’Agenzia regionale per l’ambiente delle Marche replica nel merito. E lo fa con una nota firmata dal direttore generale, l’ingegner Rossana Cintoli: "Arpam ha ricevuto richiesta formale di accesso alle informazioni ambientali da parte di un privato cittadino. Nella comunicazione ufficiale ricevuta non veniva indicata alcuna rappresentanza di comitati o gruppi organizzati, né riferimenti a soggetti collettivi. In conseguenza, ogni affermazione relativa a un presunto rifiuto o scontro con comitati ambientalisti e ogni diversa ricostruzione non trovano riscontro nella documentazione ufficiale agli atti dell’Agenzia. Si precisa inoltre che Arpam non ha mai negato, né inteso negare, l’accesso all’informazione ambientale richiesta. È bene a tal fine ricordare come il monitoraggio ambientale sia un processo articolato, che combina misurazioni in continuo con analisi di laboratorio più complesse".

L’Arpam da alcuni mesi ha avviato una collaborazione, onerosa (210mila euro per il triennio) con il Comune di Ancona per portare avanti il PIA II, il piano elaborato e coordinato dal professor Floriano Bonifazi, consulente speciale del sindaco Silvetti che però non è mai entrato in azione a causa di visioni diverse proprio con l’amministrazione comunale. Sul tema dei monitoraggi e dei rapporti col comitato di cittadini la Cintoli aggiunge: "Al richiedente, con nota del 24 ottobre scorso, abbiamo fornito il riscontro a quanto richiesto, soltanto temporaneamente differito per garantire una trasmissione completa, accurata e validata dei dati ambientali oggetto del monitoraggio. L’attività richiede i necessari tempi tecnici per l’elaborazione, l’analisi e la verifica dei risultati, incluse le analisi di laboratorio complementari alle misurazioni strumentali in continuo. L’Agenzia, come sempre, resta disponibile al confronto istituzionale e pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, rigore scientifico e tutela della salute e dell’ambiente".