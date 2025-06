"Impianto di risalita, nuovo guasto: sono 200"

Ecco l’ennesimo guasto all’impianto di risalita. Nel 2024 i guasti all’impianto, sono stati circa 200. Certo, se la manutenzione straordinaria fosse stata fatta nei termini di legge, quindi nel 2024, tutti questi disservizi ai cittadini non ci sarebbero stati.

Ad affermarlo sono i consiglieri di Fratelli d’Italia che denunciano il disservizio del tiramisù. "Se invece di chiedere lo spacchettamento della variazione di bilancio, portando ancora per le lunghe lo stanziamento dei fondi per il tiramisù, il Pd si fosse seduto in Consiglio e avesse votato, si sarebbero accorciati i tempi per la manutenzione prevista".