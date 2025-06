Impianto Edison, la Conferenza dei servizi chiede altri chiarimenti

Nuova riunione, la seconda, ieri mattina, della Conferenza dei Servizi nella sede della Provincia che dovrà decidere sull’autorizzazione per l’impianto Edison.

"Ieri – secondo l’Assemblea permanente Stop Edison – sono stati affrontati alcuni aspetti per i quali sono stati chiesti ulteriori chiarimenti al proponente Edison, dopo che lo scorso 31 marzo è scaduto il termine del periodo di proroga di 180 giorni richiesto dall’azienda per rispondere alle osservazioni pervenute da associazioni, cittadini, gruppi politici che insistevano sulle criticità e le problematiche del progetto".

Presente, all’esterno del palazzo della Provincia come in altre occasioni, una rappresentanza dell’Assemblea Permanente Stop Edison che da mesi ha realizzato in città una forma pacifica, estesa e plurale di protesta.

Dopo la "Conferenza", Edison Next Recology ha comunicato di aver ribadito "di fronte ai rappresentanti di tutti gli enti coinvolti nel procedimento che il progetto è sicuro; elimina fattori inquinanti dall’ambiente; trasforma i rifiuti in nuovi prodotti evitando il consumo di nuove risorse naturali".