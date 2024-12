Impianto Edison, la giunta finisce nel mirino

"Le parole del sindaco Lorenzo Fiordelmondo in occasione dell’incontro di fine anno con la Giunta danno oramai la misura della distanza che divide l’amministrazione dalla città. Parole che puntualmente vengono smentite nei fatti e che non hanno altro fine che quello di dare ancora una parvenza di unità all’interno della stessa maggioranza".

Così il gruppo di opposizione Jesiamo, in seguito alla conferenza della scorsa settimana del primo cittadino di Jesi, in cui aveva presentato gli obiettivi portati a compimento nel 2024, allargando lo sguardo ai traguardi da raggiungere nel 2025 e, più in generale, nel breve e nel lungo periodo.

"Come si può parlare di una priorità al lavoro quando un proprio assessore solo alcuni giorni fa ha definito ‘quelli che sparecchia’ un gruppo di imprenditori che danno lavoro a migliaia di famiglie nel territorio senza prendere nessun provvedimento nei confronti dell’assessore Tesei, né tanto meno prendendone le distanze ma confermandone quindi linea e pensiero?", l’interrogativo posto.

I rappresentanti della minoranza contestano alcune esternazioni emerse da quell’appuntamento. Una in particolare: "La dichiarazione sull’impianto Edison rivela da una parte un accordo con la multinazionale per una modifica del progetto e dall’altra addossa pubblicamente le responsabilità all’assessora Melappioni del percorso tenuto segreto, iniziato nel 2023, che stava portando in Consiglio comunale l’approvazione delle due varianti utili per il rilascio dei titoli autorizzativi alla realizzazione dell’impianto. Un percorso partecipativo mai partito se non dopo che la città ha capito e compreso le trame di Palazzo".

Motivi per i quali, secondo l’opposizione, alla Giunta "non resta pertanto che inviare accuse alla passata amministrazione, definita arroccata e colpevole di aver lasciato disavanzi nel bilancio comunale, esercizio preventivo per quello che sarà un piano delle opere pubbliche che probabilmente non vedrà nuove realizzazioni nemmeno nel 2025 visto il previsionale che trova copertura solo in eventuali vendite di beni immobili di proprietà comunali – chiariscono –. Un’amministrazione che in soli due anni di governo ha creato una frattura con la città, una caduta di considerazione verso l’esterno, con relazioni che sembrano utili più a fini elettorali che per accrescere il benessere del Comune".

E allora l’ultima stilettata è indirizzata proprio a Fiordelmondo: "D’altra parte accettare da parte di un sindaco un linguaggio così irrispettoso di un proprio assessore verso la propria città è sintomo che questa venga dopo, molto dopo, nella misura delle priorità".