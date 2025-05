Impianto Edison, scatta il pressing sul sindaco

Il sindaco "può o deve farsi sentire anche in merito alla tutela della salute perché lo prevede la norma. Non azionare questa prerogativa, percorribile o addirittura opportuna allo stato attuale dell’iter autorizzativo in corso, sarebbe solo una scelta personale o politica, non dovuta, che può rischiare di favorire l’insediamento dell’impianto". E l’impianto cui si fa riferimento è quello proposto da Edison. Lo ha scritto ieri in una nota il Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina, chiedendo al primo cittadino Lorenzo Fiordelmondo di esprimersi. La posizione del Comitato segue l’acceso Consiglio comunale dell’altro giorno. Si chiarisce di non voler entrare nella "polemica politica", ma piuttosto si vuole evidenziare "la necessità di sensibilizzare la città, gli Enti e coloro che hanno funzioni determinanti nella procedura in itinere, su come le dichiarate contrarietà all’impianto dovrebbero ora essere debitamente espresse in sede procedimentale".

Dal Comitato ricordano che "con l’avvio il prossimo 7 maggio della Conferenza di servizi si apre la vera e propria fase decisoria del procedimento. Quello che è stato dichiarato sui giornali e nei Consigli (in particolare, comunale e provinciale) dovrebbe ora trasformarsi in coerenti pareri di contrarietà espressi dai rispettivi enti – dicono –. Alla Conferenza partecipano tutti gli enti interessati, che dovevano essere individuati già al momento dell’avvio della Pau (Procedura autorizzativa unica) e quindi dovevano essere già stati coinvolti in tutte le precedenti fasi già svolte. Le prerogative di tutela della salute non appartengono solamente all’Azienda sanitaria e, perciò, non debbono necessariamente essere delegate esclusivamente ad essa. Anche il sindaco di Jesi – aggiungono – ha funzioni e responsabilità dirette in seno alla procedura relativamente alla tutela della salute pubblica con l’espressione del parere sanitario che deve essere acquisito in Conferenza di servizi. Per articolare il parere in tema di tutela della salute pubblica il sindaco e il Comune possono avvalersi, nella propria istruttoria, dell’ausilio dell’Azienda sanitaria, nonché di esperti". Per il Comitato, dunque, il Comune, per il tramite del sindaco, si esprime "nella facoltà delle sue funzioni in sede di Pau e Autorizzazione integrata ambientale". Per il Comitato "non risulta pienamente corretto sostenere che la ‘raccolta istruttoria’ sarebbe terminata. È terminata la possibilità della Edison di integrare ulteriormente il progetto. Quindi le criticità che abbiamo rilevato come cittadini e associazioni, nonché quelle che nel caso rileveranno gli enti coinvolti, o saranno superabili in sede di Conferenza di servizi oppure, come ci auguriamo, il progetto andrebbe bocciato".

Intanto continua la discussione politica. E ieri Jesiamo e Per Jesi hanno accusato ancora maggioranza e sindaco dopo la mancata anticipazione della mozione dell’opposizione.