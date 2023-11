Impianto fotovoltaico a Monterosso: "Segnale di inizio lavori: fermateli"

"Sono stati apposti dei materiali, senza inizio lavori, sul terreno ove dovrebbe essere collocato l’impianto di fotovoltaico nella zona produttiva intercomunale di Monterosso Stazione, autorizzato già nel 2021". La denuncia arriva dal comitato Monte Strega che si batte contro l’installazione di campi fotovoltaici a Monterosso stazione. "Mentre il sindaco di Sassoferrato Greci, ha appena confermato la propria contrarietà all’installazione, ricordando l’ordine del giorno votato all’unanimità lo scorso agosto da tutto i capigruppo consiliari, amministrazione compresa, in questi giorni in località Fossa sono stati apposti un box e dei rotoli metallici sul terreno in cui dovrebbe essere installato l’impianto proposto dalla Ditta Solar Italy XII nel 2021, nella zona produttiva intercomunale di Monterosso Stazione. Questo - aggiungono - senza alcun cartello di inizio lavori, che sembra non sia stato presentato in Comune, dovendosi ancora sottoscrivere l’accordo e stabilire l’entità della fidejussione per lo smaltimento dei pannelli".

Il comitato, attraverso l’avvocato Maria Raffaela Mazzi, fa presente al Comune che "la ditta ha chiesto la proroga del termine per l’inizio lavori per ben due volte e che a oggi i lavori non sono stati ancora iniziati". Poi richiamandosi alla diffida già inviata ribadisce che "la zona produttiva sovracomunale non può essere ritenuta a pieno titolo area produttiva". Per questo si chiede al Comune di "intervenire per ordinare l’immediata sospensione dei lavori e dichiarare decaduto ogni provvedimento autorizzativo per mancato tempestivo inizio dei lavori".