Impianto fotovoltaico, il Comune mette i paletti

Pannelli fotovoltaici a terra per 5,5 megawatt a Paterno con relativo elettrodotto, il Comune su spinta dei cittadini e del comitato che si è appena costituito porta osservazioni in materia idraulica e paesaggistica e chiede di ridimensionare l’elettrodotto. Richieste che potrebbero allungare i tempi, considerato che anche la Soprintendenza non si è ancora espressa e che il neonato comitato "Eco-logico sì, Eco-mostro no" ha appena formulato corpose osservazioni al vaglio della Provincia, titolare del procedimento autorizzativo.

"Si è svolta (martedì, ndr) la seconda riunione della conferenza dei Servizi avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione unica presentata alla Provincia di Ancona dall’impresa Novapower srl per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in località Paterno – spiegavano ieri dall’amministrazione guidata da Daniela Ghergo -. Per il Comune di Fabriano erano presenti il sindaco Daniela Ghergo, il dirigente dell’ufficio assetto e territorio architetto Armando Natalini, gli assessori Gabriele Comodi e Lorenzo Vergnetta e l’ingegner Paola Bartolini".

"Abbiamo presentato le nostre osservazioni in materia idraulica e paesaggistica – dichiara dopo l’incontro il sindaco Ghergo – le quali hanno tenuto conto di quanto emerso nella riunione con i residenti che si è tenuta ad Argignano i giorni scorsi". L’ex assessore pentastellato Cristiano Pascucci aveva sollevato in assemblea il nodo dell’"invarianza idraulica" e cioè l’impermeabilizzazione del terreno in seguito all’installazione dei pannelli, effetto che potrebbe dover richiedere degli interventi corposi da parte della ditta proponente per far defluire l’acqua in caso di piogge abbondanti ed alluvioni. "Abbiamo insistito anche – aggiunge il primo cittadino - sulla necessità che l’elettrodotto utilizzi la linea elettrica esistente o comunque si fermi alla prima cabina, senza arrivare a quella primaria di Santa Croce. Abbiamo anche presentato all’impresa la proposta di convenzione per le compensazioni (il 3 per cento degli utili ndr) che dovrà corrispondere a beneficio dei territori interessati nel caso in cui l’impianto fosse autorizzato".

"La Provincia di Ancona, titolare del procedimento -concludono dall’amministrazione - dopo aver acquisito i pareri della Soprintendenza dei Beni Culturali, ha sospeso il procedimento stesso per consentire all’impresa di presentare le proprie controdeduzioni, all’esito delle quali si svolgeranno le fasi successive della procedura".

Sara Ferreri