Impianto fotovoltaico, via i lavori. Il Comitato si mobilita: ora un sit-in

Con il via i lavori per il mega impianto fotovoltaico a terra a Sassoferrato, il comitato torna a mobilitarsi, tanto che sta organizzando un sit in di protesta sul campo fotovoltaico, in zona Dolciotti, in programma entro la settimana.

"Sarà costruito su un’area a rilevanza archeologica, appurata da autorevoli studi, senza la necessaria distanza (fascia di rispetto) di mille metri dal bene storico tutelato, cioè la chiesa di Sant’Ugo, su zona dichiarata astutamente industriale", dicono i Comitati Territoriali Riuniti, reduci da un incontro partecipatissimo l’altra settimana per affrontare le problematiche relative proprio all’impianto industriale eolico progettato nei comuni di Fabriano e Sassoferrato e, più in generale, del futuro delle energie rinnovabili nell’Appennino.

"Contro i progetti di devastazione dell’ambiente e del paesaggio dei maxi impianti eolici che si affacciano sull’Appennino centro-settentrionale malgrado la scarsa ventosità e quindi all’insegna della speculazione sui fondi pubblici europei, si è tenuta l’assemblea pubblica, occasione per approfondire il progetto e le sue implicazioni, prestando particolare attenzione agli aspetti speculativi che potrebbero riguardare il territorio ma non solo. E’ stato soprattutto un momento per capire cosa sta accadendo nelle Marche e in molte altre zone d’Italia".

Nel caso di Sassoferrato quindi, il piano industriale energetico prevederebbe l’installazione di otto pale alte 200 metri sui crinali che uniscono le località Pantana di Sassoferrato e Rucce di Fabriano. "Chiediamo alla Regione Marche di effettuare una programmazione per la produzione di energia solare con impianti che occupino i tetti dei fabbricati privati e pubblici (eccetto centri storici), delle zone industriali e commerciali, delle aree dismesse e dai tracciati infrastrutturali di autostrade e ferrovie".