Ancona
CronacaImpianto rifiuti, ancora un flash mob: "Il preavviso di rigetto appare debole"
5 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Impianto rifiuti, ancora un flash mob: "Il preavviso di rigetto appare debole"

Il comitato Stop Edison chiama di nuovo all’adunata "Sottovalutata la marea di criticità evidenziate".

Il comitato Stop Edison chiama di nuovo all’adunata "Sottovalutata la marea di criticità evidenziate".

Il comitato Stop Edison chiama di nuovo all’adunata "Sottovalutata la marea di criticità evidenziate".

E’ il giorno del secondo flash mob per dire no all’impianto rifiuti che Edison Next Recology vorrebbe costruire alla Zipa. Appuntamento in piazza Pergolesi dalle 18, perché "non è ancora finita", rimarcano dall’assemblea permanente Stop Edison. La prossima settimana sarà decisiva: entro mercoledì l’azienda leader nel mercato energetico dovrà presentare le proprie controdeduzioni alla Provincia titolare dell’iter autorizzativo. Dovrà poi essere convocata di nuovo la conferenza dei servizi per la decisione finale. Ma intanto dal comitato tutela salute Vallesina il presidente Massimo Gianangeli sentenzia: "La montagna ha partorito il topolino. A fronte della marea di criticità sollevate anche dai cittadini nei confronti del progetto Edison, questo preavviso di rigetto appare decisamente debole. Dopo aver ottenuto – non senza difficoltà – i documenti ufficiali, finalmente possiamo vederci chiaro sul Preavviso di rigetto del 30 luglio scorso".

Per il comitato "le motivazioni di diniego espresse dalla conferenza dei servizi decisoria rischiano di avere un’efficacia fortemente ridimensionata: con la proroga di 60 giorni concessa all’azienda – invece dei dieci previsti dalla legge – larga parte di tali motivazioni, già non troppo solide, rischiano di essere superate. E il preavviso di diniego potrebbe trasformarsi in un parere positivo o, peggio ancora, la conferma di un diniego così indebolito sarebbe facilmente attaccabile al Tar. Il documento inoltre, alla prova dei 60 giorni, si traduce in una finestra utile a integrare il progetto, finendo per favorire Edison".

