Impianto rifiuti Edison, è muro contro muro. Il comitato in Provincia

Da una parte il Comitato dei cittadini, dall’altra l’azienda, Edison" e, in mezzo, la Conferenza dei servizi con i suoi tanti componenti tra Enti, agenzie e tecnici. Ieri è andata in scena, nella sede della Provincia ad Ancona, una giornata calda per la realizzazione dell’impianto di trattamento di rifiuti speciali che Edison Next Recology vuole realizzare in città. La mattinata ha visto subito mobilitato il comitato "Stop Edison" che ha presidiato l’ingresso della Provincia: in tanti e tante, con cartelli e striscioni, hanno partecipato per ribadire il no deciso a un insediamento "altamente inquinante" che la popolazione giudica pericoloso per l’ambiente e per la salute. Durante il presidio è stato ricordato che "la contrarietà all’impianto ha diverse ragioni. Da una parte l’ubicazione in un luogo altamente antropizzato e il trattamento di una molteplicità di rifiuti pericolosi e dall’altra i rischi derivanti dalla gestione privata da parte di una multinazionale di un’attività che dovrebbe essere rigorosamente sottoposta al controllo pubblico Inoltre Jesi rientra in un’area già definita come Aerca (area ad elevato rischio di crisi ambientale), costituita nel 2005 ed oggi formalmente decaduta nonostante non siano stati realizzati piani di bonifica del territorio. Per questo l’opposizione sociale continua a rivendicare che nella conferenza dei servizi venga riconosciuta la volontà popolare del no e il progetto venga rigettato. Il prossimo appuntamento di mobilitazione sarà il 14 giugno a Jesi alle 17,30 per la manifestazione che ribadirà le ragioni del no.

Sul fronte opposto per Edison l’impianto "è in linea con i principi di economia circolare e in particolare: è sicuro; contribuisce a eliminare fattori inquinanti dall’ambiente ed evita il consumo di nuove risorse trasformando i rifiuti in materie prime seconde che possono essere riutilizzate". Edison ha assicurato che "il nuovo impianto sarà realizzato secondo le Migliori Tecnologie Disponibili, garantendo la massima tutela della salute pubblica di cittadini e lavoratori". Nel dettaglio è stato spiegato che "l’impianto è dotato di una sezione all’avanguardia per il trattamento dei terreni contenenti fibre di amianto e prevede che gli stessi transitino solo in ambienti controllati". Edison sottolinea anche che "dispone dell’area in cui intende realizzare l’impianto a seguito sia degli accordi contrattuali raggiunti con la società proprietaria del terreno, sia dell’istanza di benestare all’insediamento dell’impianto presentata al Consorzio Zipa, corredata dallo schema del contratto di costituzione del diritto di superficie e della proprietà superficiaria. L’istruttoria è in stato avanzato e in data 7 aprile 2025 il Consorzio Zipa ha eseguito il sopralluogo funzionale alla positiva conclusione del procedimento".

E il Comune di Jesi? Resta sulle posizioni contrarie. "L’approfondimento istruttorio avviato in questa prima riunione (alla quale era presente il sindaco Fiordelmondo, ndr) ha confermato la validità delle osservazioni formulate al progetto Edison e del lavoro frutto del percorso di partecipazione attivato in città dall’Amministrazione. Ancor più netto è emerso il nostro pieno convincimento della validità dell’eccezione sollevata dal Comune, per l’immediato arresto del procedimento dovuto alla carenza del titolo abilitativo utile alla disponibilità dell’area. Il tutto nel pieno rispetto e adesione alla contrarietà politica approvata all’unanimità dal Consiglio comunale".