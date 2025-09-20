Impianto rifiuti Edison, il sindaco:: "Comune pronto a ricorrere al Tar"

Sarà realizzata o no la piattaforma per il trattamento di rifiuti pericolosi alla Zipa? Lo decideranno i giudici amministrativi. A renderlo noto in commissione consiliare il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che, pungolato dai consiglieri di opposizione ha spiegato: "Gli scenari ipotizzabili mi sembrano chiari: se c’è una conferma del no, è immaginabile che Edison farà ricorso al Tar. Se accade il contrario, sarà il Comune a fare ricorso al tribunale amministrativo".

"Convocata su richiesta dei gruppi consiliari di minoranza – spiegano da JesiAmo - si è svolta la commissione sulle motivazioni che hanno indotto la Provincia a concedere ulteriori 60 giorni di proroga ad Edison per la presentazione di nuove contro deduzioni sul preavviso di rigetto dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto della piattaforma. Per la Provincia presente l’architetto Sergio Bugatti, per il Comune abbiamo registrato l’ennesima assenza degli assessori Alessandro Tesei e Valeria Melappioni che continuano nel loro distacco dall’argomento, pur avendo le apposite deleghe.

Dopo un breve dibattito alimentato dalla sola opposizione è stato il sindaco Fiordelmondo a chiudere la commissione e rispondere: ‘Chiedete delle ovvietà: é chiaro che se la Provincia dirà no sarà Edison a fare ricorso, se dirà sì sarà il Comune di Jesi". La concessione dei 60 giorni, in luogo dei 10, concessi per le controdeduzioni ad Edison, Bugatti l’ha definita "un contemperamento di interessi, anche per evitare che in un eventuale futuro ricorso l’azienda potesse sostenere di non avere avuto tempo sufficiente ad argomentare".