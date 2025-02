Impianto rifiuti Edison, le civiche:: "Altro consiglio comunale aperto"

Le civiche Jesiamo, Per Jesi e Patto per Jesi invocano la convocazione di un altro Consiglio comunale aperto sull’impianto rifiuti proposto da Edison, alla luce dei recenti sviluppi e prima che l’iter entri nelle sue fasi conclusive. Anche Repubblicani, Fdi e Misto avrebbero firmato la richiesta.

Intanto, dopo che il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e il dirigente all’Urbanistica hanno scritto al Consorzio Zipa per esprimersi in maniera definitiva, la coordinatrice di Fdi Jesi Milva Magnani ricorda che "il Consorzio ha già dato risposta per ben due volte mettendo in chiaro che il regolamento del Consorzio non è stato rispettato nel contratto di locazione tra Enr e Immobilpav", spiegando che "la mancata richiesta di un assenso preventivo da parte del Consorzio rende improcedibile la domanda di Enr per difetto di legittimazione". Per questo, "il procedimento deve essere rigettato dalla Provincia".

Infine giovedì, il presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini ha incontrato il presidente del Comitato di quartiere Smia-Zona industriale Paolo Gubbi e ha ricordato che "il Consiglio regionale ha già dato parere negativo all’unanimità".