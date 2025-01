Impianto rifiuti, la Provincia pronta allo stop

Da un lato la Provincia di Ancona, che sull’impianto Edison a Jesi assume una posizione netta: "Se le motivazioni dell’azienda non saranno esaustive siamo pronti a interrompere il procedimento autorizzativo". Dall’altro la stessa Edison, il cui progetto per "trasformare i materiali di scarto in materie prime seconde" è stato sviluppato "nel rigoroso rispetto dei principi di precauzione e di prevenzione al fine di ridurre ogni tipologia di impatto ambientale ben al di là dei limiti di legge". Sviluppi emersi ieri, all’indomani dell’intervento dell’amministrazione guidata da Lorenzo Fiordelmondo che aveva chiesto – il 20 dicembre – all’Ente provinciale di interrompere il procedimento in virtù del mancato assenso del Consorzio Zipa.

Martedì, la Commissione Ambiente del Consiglio provinciale ha affrontato la vicenda per la realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi e non in area Zipa. "Allo stato attuale, il procedimento – ha spiegato il presidente Daniele Carnevali – è in fase di attesa da parte dell’azienda delle integrazioni e chiarimenti richieste dai vari Enti e delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini, comitati, associazioni e portatori di interesse, nel termine ultimo fissato al 31 marzo. Successivamente si avvierà la fase della indizione della Conferenza dei servizi per la valutazione del progetto".

La Provincia ha chiesto, parole di Carnevali, "chiarimenti sia alla stessa Edison sull’idoneità del titolo per la disponibilità dell’area sia al commissario liquidatore sulla corretta applicazione del regolamento Zipa. Se non arriveranno risposte da parte di Edison o se queste non saranno ritenute esaurienti, la Provincia si è riservata la possibilità di avanzare un preavviso di rigetto del progetto alla ditta, come già richiesto dal Comune stesso". Edison, difendendo la bontà del progetto, ha annunciato che sta "svolgendo studi e indagini ambientali ed epidemiologiche a stretto rigore non previsti dalla legge come obbligatori, ma richiesti dagli Enti e condivisi da Edison proprio per garantire il massimo approfondimento scientifico possibile".

Per questo "la società è convinta che solo un esame rigorosamente scientifico e oggettivo debba costituire il metro con cui la Provincia e gli altri Enti pubblici competenti in materia ambientale e sanitaria, valutano l’interesse pubblico garantendo i cittadini, e ne attende gli esiti. Solo se questo esame garantirà l’assenza di effettivi e significativi rischi per la popolazione, gli Enti titolati a garantire la tutela dei cittadini potranno passare a valutare altri aspetti come i benefici occupazionali o anche i positivi effetti ambientali".

Tra quelle valutazioni, per Edison, "anche quella del Consorzio Zipa". L’azienda "confida che questo approccio di metodo sia il migliore per garantire la più leale cooperazione con Enti e cittadinanza".