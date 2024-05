Impiegato amministrativo per agenzia assicurativa

Un impiegato amministrativo. Data scadenza: 21/05/24. Codice offerta 270367/1. Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Lavoro in apprendistato / formazione / inserimento. Agenzia di assicurazioni con sede in Ancona ricerca 1 impiegato/a amministrativo/a da affiancare alla capoufficio nella gestione del lavoro prettamente impiegatizio. Titolo di studio: diploma o laurea. Preferiti candidati/e con età compresa tra 22 e 25 anni, domicilio nel comune di Ancona e comuni limitrofi e conoscenze di contabilità (non indispensabili). Richiesta patente b (automunito/a). Tipologia contrattuale: apprendistato. Orario di lavoro settimanale: tempo pieno (8,30/13 - 14,30/17,30). Per candidarsi inviare il curriculum a gianni.giaccaglia@libero.it.