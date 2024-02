Impiegato per archiviazione e conservazione documenti

Un impiegato addetto all’archiviazione e conservazione della documentazione. Data scadenza: 27/02/24. Codice offerta 42606/5. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Senigallia. Email: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegosenigallia@emarche.it. Tel: 071/9959104. Borsa di ricerca. Azienda settore formazione con sede a Trecastelli è disponibile a ospitare per borsa ricerca un addetto alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione, dell’uno e dell’altro sesso. Età compresa tra i 18 e 35 anni, in possesso di laurea triennale o specialistica in discipline umanistiche. Mansioni: attività di segreteria, monitoraggio bandi, archiviazione di documenti fiscali e non, gestione piattaforma e-learning. Residenza comuni Senigallia, Trecastelli e limitrofi. Buona conoscenza office, internet, posta elettronica e buona conoscenza della lingua inglese. In possesso della patente b. Orario 28 ore sett.li. Il candidato in possesso dei requisiti previsti dal bando borse ricerca (dgr 269/2023 - dd 322/2023).