"Importante iniziare con il botto. Avremo indicazioni per il futuro"

Il giorno dell’esordio è arrivato, la Vigor è pronta a tuffarsi in una nuova avventura con un debutto in casa che meglio nonn si poteva aspettare.

In questo momento l’Ancona è la miglior alleata di Clementi, già, perché la sfida di oggi pomeriggio contro i dorici farà capire al tecnico della Vigor a che punto è la sua squadra.

"Di certo questa gara ha un forte valore emotivo, soprattutto per noi che abbiamo sempre visto l’Ancona come una realtà più grande che ha saputo destreggiarsi in campionati di livello nazionale - dice mister Aldo Clementi -. Credo sia molto utile iniziare con il botto, contro una formazione così blasonata. Ci aiuterà ad entrare immediatamente in clima campionato, a capire che in questo torneo partite semplici non esistono. L’Ancona è una squadra molto solida, ben messa in campo, a Recanati mi ha fatto un’ottima impressione".

La Vigor deve crescere, secondo Clementi ancora non basta, a prescindere dal verdetto della gara di Coppa.

"Sicuramente arriveranno indicazioni significative - continua -. Ritengo che la squadra sia ancora indietro, quantomeno distante da quello che considero un buon livello. Se invece parliamo di spirito di sacrificio e dedizione, i nuovi arrivati mi hanno davvero sorpreso. Di certo ad oggi è difficile valutare la brillantezza del gruppo, abbiamo disputato un buon precampionato, ma ogni amichevole mi ha posto alcuni interrogativi che andranno risolti in tempi rapidi".

Non sarà della partita Alessandro Tomba, seppur totalmente ristabilito, il versatile difensore di Senigallia sarà precauzionalmente risparmiato. Al suo posto ci sarà Rotondo che invece dovrà forzatamente saltare la prima di campionato.

I dubbi di Clementi riguardano anche altri reparti: dal centrocampo all’attacco.

De Angelis, Alla, Gonzalez, Mancini, Di Sabatino sono solo alcuni dei giocatori di spessore in cerca di una maglia da titolare. Nel reparto avanzato invece il dubbio maggiore riguarda il centravanti: proprio come Rotondo, anche Denis Pesaresi salterà la prima di campionato per squalifica, al suo posto Alonzi, perciò è plausibile vedere in Coppa, al centro dell’attacco, proprio capitan Pesaresi.

Per quanto riguarda gli esterni, Ferrara appare un po’ indietro ed obiettivamente è difficile tenere in panchina un D’Errico così in forma. Il cantiere è aperto, Clementi avrà il suo bel da fare. Nel frattempo i biglietti stanno andando a ruba, nello store rossoblu ne sono stati venduti oltre 500 in prevendita.

Nicolò Scocchera