"Importante offrire prodotti di qualità"

"E’ evidente che il mercato del cinema è profondamente cambiato nel corso degli ultimi anni. E’ un mercato più oscillante, meno stabile rispetto al passato. Io però non sono pessimista al riguardo. L’importante è innanzitutto offrire al pubblico un prodotto che sia di qualità. Anche perché si è verificato un altro cambiamento, che riguarda il pubblico. Oggi si usufruisce del cinema in maniera diversa, più critica e consapevole. Bisogna impegnarsi di più nel convincere le persone a venire a vedere i film al cinema. Ciò deve spingere a una riflessione che riguarda anche le modalità di distribuzione dei film. Certo, il controllo ce l’ha il mercato, ma noi dobbiamo imparare ad adattarci ai cambiamenti. Da parte mia, nonostante tutto, c’è ottimismo per il futuro. Sicuramente è positivo questo ritorno a un cinema di qualità".