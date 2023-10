"Impossibile curarsi: esami urgenti tra un anno"

La sanità pubblica impiega diverso tempo prima di segnare la visita al paziente, sempre troppo lontano sia sul calendario che fisicamente per chi ha difficoltà a raggiungere il presidio dove c’è la prima disponibilità. Sono tanti i cittadini che lamentano lo stato dei servizi sanitari a prenotazione, le lungaggini e le difficoltà tecniche. Da ultimo un’osimana che racconta la sua epopea per prenotare due visite, una per sé e una per suo figlio: "Sono andata personalmente al cup di Osimo per prenotare degli esami. Risultato: gastroscopia con urgenza, posto disponibile nella Regione (non a Torrette) per luglio 2024, ed ecocolordoppler per mio figlio a settembre sempre dell’anno prossimo. Altri esami, impossibili da prenotare. La distruzione della sanità pubblica è iniziata anni fa e continua allegramente. Chi non ha soldi per curarsi può tranquillamente morire", dice. Una mamma tempo fa raccontava che, recandosi al cup di Castelfidardo, aveva potuto constatare in prima persona, suo malgrado, che l’esame non avrebbe potuto effettuarlo di lì a poco se non a pagamento.

"Dovevo prenotare un’ecografia pelvica con una certa urgenza. Mi sono sentita dire che la prossima data disponibile sarebbe stata negli ospedali di Ancona e Recanati, vicino casa, ma rispettivamente a sette e otto mesi da oggi. Se avessi voluto farlo subito però a pagamento ci sarebbe stato posto senza problemi per l’esame. Ho cercato di insistere e dopo diverse "peripezie" sono riuscita a trovare, telefonando personalmente, un appuntamento all’ospedale di Osimo nel giro di tre mesi". Ritardi e dirottamenti che tanto fanno infuriare le decine di persone che ogni giorno si rivolgono agli sportelli delle strutture sanitarie del territorio per prenotare visite e prestazioni. I lavori per l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale "Ss. Benvenuto e Rocco" poi non sono ancora cominciati e il punto di primo intervento è in affanno per la mancanza di personale medico.

A potenziamento l’Inrca ha allestito quattro posti letto in più nel reparto di Pneumologia consentendo fino a 160 ricoveri in più per tutto l’anno. È stato, inoltre, disposto il riammodernamento degli ambienti del servizio di Radiologia con miglioramento del comfort e dell’accoglienza mentre i servizi ambulatoriali di Urologia saranno al servizio anche dei reparti e del pronto soccorso.

Silvia Santini