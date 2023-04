di Silvia Santarelli

Impossibile prenotare un’elettromiografia: "Trovare un posto libero è come vincere alla lotteria". Un’odissea quella che ha dovuto affrontare una 75enne senigalliese una volta dimessa dall’ospedale: "Una volta si veniva dimessi dall’ospedale con le prenotazioni in mano – spiega l’anziana –, ora ci si trova a dover prenotare esami che per la gran parte devono essere eseguiti a pagamento, altrimenti si rischia di attendere anni". Ieri mattina la donna si è recata al Cup di Senigallia per prenotare la terza elettromiografia che dovrà eseguire nel giro di un anno: "Le altre due le ho già effettuate, naturalmente a pagamento e in strutture private sborsando 150 euro per ciascuna – afferma –, questa volta mi sono mossa con mesi di anticipo, ma le liste sono chiuse. Mi hanno detto di provare ogni mattina nella speranza che qualcuno rinunci, ma come ci hanno ridotto?" Quella delle liste di attesa è un problema che sembra non avere soluzione: "Che la situazione sia in netto peggioramento è sotto gli occhi di tutti – prosegue –, voglio anche sottolineare che, una volta dimessa dall’ospedale non deambulavo e oltre al danno la beffa perché non solo ho dovuto eseguire la visita a pagamento ma ho dovuto pagare anche il trasferimento in ambulanza per recarmi nella struttura privata, come se lo avessi deciso io: 200 euro per una visita e dire che normalmente sarei esente, la volontà di migliorare".

Sono poche le disponibilità per le elettromiografie attraverso il Ssn, difficile anche trovare un posto a pagamento: "La mia intenzione era quella di riuscire a farla, almeno una volta, senza pagare – afferma l’anziana – non ho chiesto di farla a Senigallia, sarei stata disposta anche a spostarmi, ma niente. Anche a pagamento bisogna attendere mesi e mesi, lo stesso vale per esami endoscopici, ormai è trovare un posto libero è come vincere alla lotteria, peccato non vendano i biglietti".

Ogni mattina all’apertura del Cup sono tante le persone che si recano allo sportello, armati di pazienza ed affrontando la fila, nella speranza di poter finalmente prenotare una visita senza dover ricorrere alla sanità privata, ma il più delle volte, quello fatto, si trasforma in un "viaggio a vuoto". Disservizi sempre più evidenti all’ospedale di Senigallia dove anche le file al pronto soccorso, nonostante la disponibilità e l’impegno del personale, restano interminabili.