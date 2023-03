"Impossibile scaricare, butto i rifiuti in strada"

"Da tre giorni cerco di portare i rifiuti al centro ambiente della Gabella ma mi tocca sempre tornare indietro senza averli scaricati. Non nego di aver pensato di scaricarli in un fosso: eppure le tasse le pago". È arrabbiato un cittadino che spiega: "Ho la macchina piena di ingombranti da conferire in discarica (al cento ambiente dell’unione dei Comuni di Montemarciano e Monte San Vito). Come se non bastasse ho potato gli ulivi e ho il carrellino pieno da svuotare negli sfalci. Devo fare almeno tre viaggi. Sono tre giorni che vado giù inutilmente perché i cassoni sono pieni, quindi tre viaggi inutili. Mi hanno detto che forse domani li svuotano. Domani non posso, la macchina mi serve e quindi devo svuotarla tutta e ricaricarla sabato, andare giù sabato mattina e sperare che non sia pieno di nuovo. Quanti viaggi e tempo sprecato! Come si può risolvere una cosa così? – aggiunge -. Non si potrebbero informare i cittadini del fatto che non si può più conferire? Si parla tanto di transizione ecologica e poi si fanno circolare inutilmente cittadini. Trovarmi in questa situazione mi fa capire perché la gente butta i rifiuti nei fossi". Ieri la segnalazione è arrivata alla Rieco che ha l’appalto del centro ambiente della Gabella tramite Ata. A spiegare l’accaduto è il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo perché il centro è dedicato anche ai cittadini di quel Comune. "E’ stata subito presa in carico la segnalazione e verificata – spiega il sindaco Cillo - . L’utente ha potuto contattare il responsabile della Rieco con cui abbiamo fatto tramite per definire meglio l’accaduto. In questi periodi si può verificare un eccessivo smaltimento di potature – aggiunge il primo cittadino - e quindi i cassoni destinati a questo si possono riempire più facilmente ma in generale non sono stati riscontrati problemi sul conferimento al centro ambiente".

sa. fe.