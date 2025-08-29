Imprenditore sanitario e velista appassionato

Andrea Bruglia, anconetano doc molto conosciuto in città, aveva 62 anni e abitava in via Duranti, in zona via Panoramica. Era da tempo un esperto e navigato velista, sin dagli anni Ottanta, proprietario di un Grand Soleil 43 che si chiama Raggio Verde 2, un’imbarcazione di generose dimensioni, dotata di tre cabine, con cui era solito solcare il mare anche in lunghi viaggi, spesso in compagnia dei figli, Alessandro e Arianna.

Era un imprenditore nel settore della vendita di forniture di dispositivi medici per strutture sanitarie, aveva anche una società a suo nome proprio in questo settore, dal nome Bhoma, con sede in via Primo Maggio. Era da tempo anche un socio del club velico Stamura, e nel tempo libero si dedicava con passione a veleggiare in famiglia o in compagnia di amici.

Sono proprio gli amici e i conoscenti più cari che lo ricordano come una persona solare che sapeva farsi apprezzare in qualunque circostanza, non soltanto in ambito lavorativo ma anche sportivo, appunto. Da ragazzo aveva studiato all’Itis Volterra di Ancona e poi per qualche anno aveva frequentato anche l’Università a Urbino, per poi dedicarsi a tempo pieno al suo lavoro con impegno e passione.

Negli ultimi anni come velista aveva anche intrapreso un’iniziativa denominata "eSeample", ideata proprio da lui per offrire vacanze sostenibili in mare a bordo della sua barca a vela che era dotata di un motore completamente elettrico. Era un appassionato di veicoli elettrici, infatti era stato anche proprietario di una Tesla.

g.p.