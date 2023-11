Impresa Biondi, c’è la terza sede

Inaugurata la terza sede dell’impresa funebre Biondi funeral service di Osimo ad Ancona al civico 28 di via Martiri della Resistenza. "La nostra intenzione è di dare alle famiglie un luogo di riservatezza ma allo stesso tempo di accoglienza – dice Enrico, uno dei titolari – e offrire la nostra professionalità nel rendere il miglior servizio possibile perché in un momento di dolore come quello della perdita di un caro si ha bisogno di conforto e tranquillità".