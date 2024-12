Impresa Moie Vallesina. La Jesina stesa al 90esimo

moie vallesina

1

jesina

0

MOIE VALLESINA: Barigelli, Gregorini, Cameruccio, Carboni (40’ st Pierpaoli), Balducci, Marini, Nardone, Mosca (30’ st Costantini), Pieralisi, Paolucci (23’ st Nacciarriti), Giampaoletti. All. Rossi.

JESINA: Cappuccini, Myrtollari, Zandri, Di Gennaro, Zagaglia, Lapi, Massei, Paradisi, Tittarelli (16’ st Cordella), Borocci (35’ Russo), Zang Owona. All. Omiccioli. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro

Rete: 45’ st Giampaoletti.

Il Moie Vallesina centra l’impresa. La squadra di Rossi rialza la testa nella partita più sentita e importante della stagione. Il Moie vince contro la Jesina (anche in Coppa Italia erano stati i rossoblu alla fine a qualificarsi contro i leoncelli), proprio all’ultima curva, tornando alla vittoria dopo due sconfitte di fila. A decidere un gol quasi allo scadere di Giampaoletti chiudendo con il sorriso l’anno e il girone di andata. E’ così è la squadra di casa a prendersi i tre punti dopo una partita in cui mostra più grinta, determinazione e forza di volontà della Jesina. Nel primo tempo meglio il Moie all’inizio, anche se non riesce a trovare la giocata giusta. Gli ospiti si vedono intorno alla mezz’ora, ma non impensieriscono mai seriamente Barigelli. Tittarelli, il giocatore più temuto dei leoncelli, si fa notare solo con un colpo di testa che finisce a lato. Nella ripresa ospiti insidiosi con Borocci e Paradisi. Nel finale il gol che decide la sfida con il guizzo di Giampaoletti dopo una grande giocata di Pieralisi che manda in estasi i tifosi rossoblu. Boccata d’ossigeno per il Moie Vallesina che sale a quota sedici punti in classifica agguantando provvisoriamente il Sant’Orso e la Pergolese in decima posizione. Per la Jesina seconda battuta d’arresto di fila dopo quella interna nel big match contro la Fermignanese.