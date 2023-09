Impresa Renate, cade male il Lumezzane

Serie C bella di sera con i posticipi del lunedì che hanno visto in campo diverse formazioni lombarde inserite nel girone A. Al Velodromo Attilio Pavesi il Renate contro il Fiorenzuola ieri sera per la prima giornata del campionato di C si aggiudica i primi tre punti, vincendo di misura. Le pantere nerazzurre di mister Massimo Pavanel, devono rinunciare a Currarino, costretto a scontare la squalifica e agli infortunati Anghileri, Bosisio, Ghezzi e Munaretti e si presentano in Emilia con il 4-3-3 d’ordinanza opposto al 4-2-3-1 dei rossoneri padroni di casa. Il primo sussulto della gara è di marca ospite con Gasperi che però non in quadra la porta avversaria al 7’. Anche Gonzi per i ragazzi di Andrea Bonatti tenta senza fortuna la conclusione. Successivamente prevale più lo studio dell’avversario che l’intento di andare a pungere e solo alla mezzora Sorrentino con una girata prova ad impensierire Guadagno. Questi è chiamato poi al grande intervento al 35’ sul tiro di Rolando mentre nel primo minuto di recupero Morello tenta invano la cavalcata solitaria di rimessa. Al 3’ della ripresa il gol di Sorrentino con un tap in sugli sviluppi di un calcio d’angolo che fissa il risultato sull’1 a 0 per il Renate.

Le altre. Sul terreno di gioco del Danilo Martelli il Mantova di Davide Possanzini contro il Padova a rompere il ghiaccio del match a favore dei virgiliani è il bomber Galuppini al 11’, ben apposto sul secondo palo per raccogliere il traversone di Panizzi. Nel secondo tempo ristabilisce la parità per i biancoscudati Delli Carri che al 27’ che in area non perdona (1-1). Al Romeo Menti l’AlbinoLeffe dell’allenatore Giovanni Lopez contro il Vicenza si schiera a specchio (3-5-2) e riesce ad andare al riposo in perfetta parità. Risultato che grazie all’equilibrio in campo si mantiene fino al triplice fischio finale (0-0), con la conquista di un punto comunque pesante lontano dalle mura amiche su uno dei campi maggiormente ostici del girone A.

Il Lumezzane di Arnaldo Franzini al Silvio Piola contro la Pro Vercelli è costretto a rincorrere le bianche casacche già dal 17’ a causa della sfortunata autorete di Pisano ma provvidenzialmente un minuto dopo arriva la rete del pareggio per i rossoblù con Capelli che di testa non spreca il preciso traversone di Regazzetti. Al 32’ però le bianche casacche passano di nuovo avanti con Maggio che finalizza al meglio un’azione di contropiede ben concertata. Al 4’ della ripresa il colpo di testa di Nepi per il tris mentre al 39’ è Petrella che fissa il risultato definitivo sul 4 a 1.

RISULTATI: Alessandria-Novara 0-0, Atalanta U23-Virtus Verona 2-3, Fiorenzuola-Renate 0-1, L.R. Vicenza-AlbinoLeffe 0-0, Legnago Salus-Arzignano V. 4-0, Mantova-Padova 1-1, Pergolettese-Pro Sesto 5-2, Pro Patria-Giana Erminio 1-2, Pro Vercelli-Lumezzane 4-1. Triestina - Trento 0-1. Luca Di Falco