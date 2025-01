"Imprese al futuro",. Sergio Novello presenta il suo libro

Concettualizzare un modello di gestione che sia solido metodologicamente, concretamente applicabile alle nostre realtà e sostenibile nel tempo. È questo l’ambizioso obiettivo di ‘Imprese al futuro. Gestione e persone nell’era digitale’ di Sergio Novello, pubblicato per Post Editori all’interno della collana dei quaderni di Cuoa Business School con la prefazione di Andrea Vinelli e Gianni Dal Pozzo. Lunedì 27 gennaio alle 17.30 ad Ancona, presso la sede di Confindustria (via Bianchi), si terrà il primo di una serie di numerosi eventi di presentazione del libro previsti nei prossimi mesi in diverse città italiane. Interverranno, oltre a Novello, Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche, Paolo Tanoni, avvocato, Giorgio Moretti, presidente Piccola Industria Confindustria Ancona.

"Imprese al futuro" si propone di colmare il divario tra i modelli di gestione anglosassoni e la realtà imprenditoriale italiana, caratterizzata da Pmi, spesso a conduzione familiare. Un libro che combina sapientemente teoria e pratica in un approccio innovativo e concreto, fornendo strumenti e riflessioni utili a giovani professionisti, manager esperti e imprenditori in cerca di nuovi spunti per ottimizzare la gestione delle proprie aziende. Sei i pilastri che caratterizzano il modello di gestione proposto, approfonditi singolarmente con un focus sull’impatto della digitalizzazione: struttura organizzativa, governance, comportamenti attesi, processi apicali, progetti di trasformazione e sostenibilità nel tempo. Un testo ricco di contenuti, che compendia una materia complessa, ma in cui l’autore non ha di fatto mai rinunciato alla linea d’orizzonte rappresentata da una scrittura scorrevole, in grado di offrire uno spaccato sulla gestione operativa di un’azienda e sulla crescita professionale della persona, sia essa un imprenditore, un manager o un collaboratore. Un volume che, anche grazie all’espediente del protagonista fittizio Cesare Amedeo Bertossi da cui prende il via la narrazione e che fa capolino a più riprese nei diversi capitoli, vuole essere di interesse per una platea piuttosto ampia e variegata. Bertossi rappresenta un personaggio che vive le sfide e le vittorie della gestione aziendale in prima persona, mettendo in luce l’importanza del capitale umano.