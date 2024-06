Imprese artigiane in calo 36mila addetti full time

Calano del 2% le imprese artigiane con dipendenti nelle Marche nel secondo semestre del 2023: da 11.002 (dicembre 2022) a 10.781 (dicembre 2023). In calo, meno marcato, anche l’occupazione: 52.394 del 2022, contro i 52.089 del 2023 (-335, -0,6%). Solo nelle province di Ancona e Pesaro si rilevano saldi positivi dell’occupazione, rispettivamente +132 e +100 lavoratori. Calano gli occupati nelle imprese da 1 a 5 dipendenti ed aumentano in ogni settore gli occupati nelle aziende con +15 dipendenti, fino quasi alla compensazione del gap. Questo in estrema sintesi la fotografia delle imprese artigiane della Regione riferite al II semestre 2023 scattata da Ebam, Ente Bilaterale Artigianato Marche. Nell’Artigianato il 71% dei lavoratori ha un contratto di lavoro full time pari a 36.851 lavoratori; i lavoratori part time sono 15.238 e rappresentano il 29% dell’occupazione. I contratti a tempo indeterminato rappresentano l’85% e determinato il 15% (era del 13% nel 2022).