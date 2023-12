"Imprese e artigiani aiutateci sui tirocini"

"Da qui al 2025, avremo 581mila euro di fondi regionali da spendere per tirocini. Lavoriamo molto con il Centro per l’impiego, per esempio due percettori del Reddito sono appena rientrati nelle borse lavoro regionali. Ma abbiamo bisogno della massima collaborazione da imprese, artigiani e commercianti per poter attivare i tirocini". E’ l’appello che l’Ambito 10 (che gestisce i servizi sociali nei comuni di Cerreto d’Esi, Genga, Fabriano, Sassoferrato e Serra San Quirico) tramite il coordinatore Lamberto Pellegrini (nella foto) rivolge al tessuto economico locale. Altro fronte caldo è quello di chi è senza casa, o rischia di restarci: importante è stato il recente bando per le nuove case popolari del Comune di Fabriano: "Pensavamo di partire con una disponibilità di 10-15 abitazioni, ma siamo riusciti a superare quota 40, dando così risposta a tante famiglie: c’è stata molta richiesta, e abbiamo una lista d’attesa rilevante, segno dell’urgenza di altri interventi sulla casa". Rispetto al disagio economico, a fine 2022 c’erano 441 famiglie del territorio coinvolte nel Reddito di Cittadinanza, di cui 153 in carico ai servizi sociali.