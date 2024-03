"Imprese e famiglie, un legame molto sentito nella nostra regione"

"Le difficoltà che le imprese familiari incontrano in questo particolare momento storico sono proprio la famiglia. Le imprese crescono, cambiano e cambiano anche le famiglie. Dobbiamo essere molto attenti noi famiglie a essere all’altezza delle nostre imprese". Così il presidente Elica Francesco Casoli, durante la presentazione del libro "Family business: costruire un futuro sostenibile. Dialoghi fra imprenditori e accademici", curato da Paolo Morosetti, senior lecturer di Strategy and Entrepreneurship alla Sda Bocconi School of Management. In platea importanti imprenditori del territorio marchigiano oltre al governatore della Regione Francesco Acquaroli, al rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori. Ma anche il presidente della commissione Agricoltura della Camera dei deputati Mirco Carloni. "In questa regione – ha sottolineato l’onorevole marchigiano - c’è una importante esperienza e competenza di aziende gestite dalle famiglie e il legame tra la famiglia e l’industria o l’impresa è molto sentito. Basti pensare che il modello marchigiano che nasce dalla mezzadria per evolversi nelle industrie più evolute che oggi sono anche quotate in borsa, ha alle spalle una famiglia. C’è però il tema del passaggio generazionale e di successione che è molto serio e non è importante solo per le persone coinvolte ma anche per il tessuto sociale ed economico che ha degli impatti se l’azienda decide di spostarsi o chiudere". L’evento è stato organizzato da Aidaf, associazione italiana delle aziende familiari.