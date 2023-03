"Imprese, mentalità competitiva e sostenibile"

La Sostenibilità in tutte le sue declinazioni, sociale, ambientale, economica, culturale, è al centro di una serie di appuntamenti che, da marzo ad aprile, Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino organizza in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del progetto, ‘Obiettivo Sostenibilità’. Il primo appuntamento è quello di oggi a Jesi, all’Hotel Federico II con il convegno ‘La sostenibilità, una nuova visione’ per aprire un confronto sul valore sociale, oltre economico della ‘Sostenibilità’. "La sostenibilità è il tema che più di altri ci permette di mettere in connessione il mondo delle persone con quello delle imprese", spiega Graziano Sabbatini, presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. "Come Associazione offriamo consulenza e strumenti per accompagnare anche il piccolo imprenditore verso una nuova mentalità, più competitiva e più sostenibile, per fare in modo che il tema del welfare aziendale non sia esclusiva delle aziende dalle grandi dimensioni, ma diventi una dinamica sempre più diffusa e condivisa anche tra le micro, piccole e medie imprese". Al convegno prenderà parte il direttore del Censis, Massimiliano Valerii, che analizzerà i dati relativi alle imprese, in particolare guidate da donne, e alla loro ‘sostenibilità’, offrendo una riflessione su quella che sarà l’impresa del domani. La...