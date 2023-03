Imprese, una svolta sostenibile "Il nostro contributo in 4 incontri"

Quattro appuntamenti nel segno della sostenibilità: li ha organizzati tra questo mese e il prossimo Confartigianato imprese Ancona e Pesaro Urbino, con la sorpresa dell’evento del 19 marzo al Teatro delle Muse in cui sarà presente anche l’attore Neri Marcorè. La serie di appuntamenti, in collaborazione con l’università Politecnica delle Marche che avrà un ruolo di primo piano, è stata presentata ieri mattina in Confartigianato: "Con questi incontri vogliamo fornire un contributo al confronto sul percorso che le imprese devono ormai inevitabilmente intraprendere per quanto riguarda la sostenibilità – ha illustrato Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona –, non solo dal punto di vista energetico, ma economico per essere competitive sui mercati, e sociale per migliorare la qualità della vita e del lavoro in un contesto che sta cambiando molto rapidamente". All’incontro hanno preso parte anche il presidente Graziano Sabbatini, la responsabile di Confartigianato persone, Giulia Mazzarini, e il responsabile servizi, energia ed efficientamento energetico, Emanuele Martelli. E’ intervenuto in video anche il rettore della Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori. Il primo dei quattro appuntamenti è quello fissato per il prossimo 8 marzo a Jesi, dal titolo "La sostenibilità, una nuova visione", evento a cui parteciperà anche il direttore del Censis, Massimiliano Valerii, che analizzerà i dati relativi alle imprese, soprattutto quelle guidate da donne, e alla loro sostenibilità. Il 19 marzo, in occasione di San Giuseppe Artigiano, sarà il turno del secondo appuntamento, quello clou che è stato organizzato al Teatro alle Muse di Ancona, cui prenderà parte anche Neri Marcorè. Si intitola "Realizzare la sostenibilità - le nostre imprese si raccontano", e vi parteciperà anche il rettore Gian Luca Gregori che parlerà alle imprese presenti del valore economico della sostenibilità. Quindi a Fano il 30 marzo a Fano il convegno "Le comunità energetiche, per un mondo che cambia": il mondo dell’università, quello dell’impresa e della politica si confronteranno guardando verso l’immediato futuro, in cui tutti sono chiamati ad agire per ottimizzare il consumo di energia a favore dell’ambiente e delle economie. Il 15 aprile, infine, incontro di chiusura al centro direzionale di Confartigianato che ospiterà un incontro dal titolo "Sinergie sostenibili", in cui le imprese che hanno avviato percorsi di sostenibilità potranno incrociare le loro esperienze.

Giuseppe Poli