Improperi ai tamburini delle Feste medievali. Rissa sfiorata tra i residenti e i figuranti

La convivenza pare sia davvero diventata impossibile quest’estate. Alcuni residenti in centro a Offagna non sopportano davvero quel rumore: il suono dei tamburi che caratterizzano le feste medievali di luglio e i tanti eventi collaterali, sempre a tema quattrocentesco, all’ombra del maniero. L’altra sera, alle 20.45, è andato in scena uno spettacolo inaspettato. Alcuni residenti hanno inveito contro i giovani del Gruppo storico Offagna, che si stavano esibendo nell’ambito dell’evento Apericena alla rocca. Sono volati improperi davanti ai turisti, rimasti a bocca aperta. Dopo poco più di dieci minuti i tamburini hanno dovuto smettere. "Dopo gli spiacevoli eventi avvenuti durante l’Apericena alla rocca, per cui il Gruppo storico Offagna è stato chiamato ad allietare i tanti turisti, ci sentiamo di ricondividere un messaggio che forse non è arrivato ai diretti interessati. Fino a ora abbiamo sempre cercato di gestire queste situazioni con leggerezza e ironia. Purtroppo siamo arrivati al punto in cui, non ricevendo lo stesso rispetto, ci vedremo costretti a cambiare i toni e ad agire in maniera differente", affermano dal gruppo Disfida digitale Offagna, che in qualche modo coordina tutto quanto viene organizzato in paese dai ragazzi. Il messaggio è un breve video fatto da alcune giovanissime in costume d’epoca, che recita "Speriamo che st’aria cattiva passi in fretta".

Non è la prima volta che accade un fatto simile. Sul portone del magazzino in via dei Tornei, sotto la sede del Comitato Feste in via dell’Arengo, i ragazzi di Offagna ripongono i loro materiali, utilizzati per le feste medievali, le attività sociali e per tutti gli eventi che il borgo quattrocentesco organizza con il loro preziosissimo e volontario contributo. Proprio su quel portone l’altra mattina è comparsa una scritta con spray nero – "La peggio gioventù" – uno sfregio per la galassia medievale. Grande delusione fra i giovani di Offagna, i quali poi hanno deciso di scherzarci sopra, con un video che punta dritto agli autori del gesto. In tantissimi si sono filmati, mettendoci la faccia e affermando "Ciao, io sono la peggio gioventù". Il sindaco Ezio Capitani si è schierato dalla loro parte: "Bellissima la risposta a questi atti di vandalismo, soprattutto perché data dai ragazzi, gli stessi – tantissimi – che lavorano con entusiasmo e senso di responsabilità per rendere Offagna conosciuta".

si. sa.