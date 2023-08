Improvvisamente Rattini

È il pregiato organo Pinchi nella Chiesa di Santa Maria della Neve (o del Portone) il protagonista del ‘Foi - Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia’.

A suonarlo, alle 21.15 ad ingresso gratuito, sarà il trentino Stefano Rattini, uno tra i più quotati improvvisatori italiani, che interpreterà brani di autori classici e sue composizioni che prendono a prestito temi o forme tratti dalla tradizione classica.

Organista titolare dell’Abbazia Benedettina Muri-Gries di Bolzano, docente di improvvisazione organistica all’Istituto di Musica Sacra di Trento ed alla Scuola Santa Cecilia di Brescia, Rattini si presterà anche all’attività compositiva estemporanea su melodie offerte dal pubblico.

L’improvvisazione all’organo è sempre stata praticata in tutte le epoche della storia della musica, tuttavia, nel nostro paese, per diversi decenni del Novecento, tale pratica musicale è caduta in oblio, a differenza ad esempio di quanto accaduto in Austria, Germania. Un caleidoscopio di suoni è il titolo che Rattini ha dato al suo recital, a dimostrazione di come il linguaggio musicale possa cambiare aspetto a seconda dei diversi contesti storici, geografici e delle differenti tipologie di organi sui quali viene eseguito. In dettaglio, il programma della serata prevede la Toccata, Adagio e Fuga in do maggiore BWV 564 di Bach; una trascrizione per organo dello stesso Rattini del Minuetto su O filii et filiae di Giuseppe Verdi dall’opera La Forza del Destino; un Intermezzo lirico di Marco Enrico Bossi.

Rattini eseguirà quindi una Fantasia su Regina caeli, la Sinfonia di Francesco Gorno, per concludere con una improvvisazione su un tema suggerito dal pubblico. Stefano Rattini è stato docente di Teoria, analisi e composizione al Liceo musicale e coreutico di Trento e ha insegnato improvvisazione nei conservatori di Como, Mantova, Bergamo, Innsbruck, Bologna, Pesaro e Trento, e al Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano. Ha tenuto un considerevole numero di concerti in Italia e all’estero (in Austria, Taiwan, Russia, Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Polonia, Serbia, Slovacchia). Il festival proseguirà il 20 agosto all’Abbazia Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle, dove l’organista Roberto Padoin proporrà il concerto Percorsi e incontri tra Italia e Nord Europa.

Il Festival Organistico Internazionale è promosso dalla Fondazione Dottor Leopoldo Uccellini Cavaliere di Gran Croce, in collaborazione con la Regione Marche, i Comuni di Senigallia, Belvedere Ostrense, Chiaravalle e Corinaldo.