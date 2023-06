Improvvisazione teatrale, all’Accademia56 c’è "L’esame"

Questa sera (ore 21) all’ Accademia56 di Ancona, in via Tombesi 8, la compagnia Teatro Terra di Nessuno presenta "L’esame"con gli allievi del primo anno della scuola di improvvisazione teatrale. Accademia56. Per molti ragazzi sarà la prima, indimenticabile, esilarante, pazzesca volta sul palco. I protagonisti sono Ursi Angela, Sebastianelli Leonardo, Socionovo Cristiana, Picozzi Daniela, Galeazzi Natalia, Melatini Alessandro, Morichetti Paolo, Fiorani Valentina, Riva Alessandra, Mancini Nicoletta, Giacometti Davide, De Angelis Fausto, Bregagna Barbara, Galli Azzurra, Mangialardo Sabina, Fazi Diego, Carletti Guido, Pennacchioni Loretta, Strappato Nicolas. Per informazioni e prenotazioni (via whatsapp) ci si può rivolgere al 3927704328. Martedì (ore 20.45) al Teatro Sperimentale Accademia56 presenta ‘Dietro le quinte’, spettacolo di fine anno del laboratorio III livello. Gli interpreti sono Benadduci Sabina, Boncompagni Noemi, Coacci Simone, De Angelis Manuela, De Donatis Francesca, Del Pozzo Antonietta, Giacomucci Arnaldo, Giovenco Carlo, Marcoaldi Sabina, Messora Cristina, Montesi Emma, Monti Francesco, Monticelli Andrea, Paci Francesco.