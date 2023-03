"Impurissima foemina", concerto tra musica etnica e contemporanea

Già il titolo suscita curiosità: ‘Impurissima foemina. Storia di Caterina Medici abbruciata viva in Milano come strega famosa’. E anche il sottotitolo fa la sua parte: ‘Affresco sonoro per sette musicisti performer’. E’ il concerto che gli Amici della Musica di Ancona propongono oggi (ore 18) allo Sperimentale di Ancona. Sul palco in realtà saliranno in otto, includendo il prologo del direttore artistico Guido Barbieri: il trio di percussioni Ars Ludi (Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi, Gianluca Ruggeri), Leone d’argento alla Biennale di Venezia, e il quartetto vocale Faraualla. Musica e azioni sceniche per raccontare una vicenda di cui scrissero Manzoni e Sciascia.

Rossi, come nasce il progetto?

"Dall’incontro con le Faraualla, gruppo di musica etnica, per un lavoro su un testo teatrale di Sonia Bergamasco. Cosa potevano fare due ensemble così particolari? Siccome loro uscivano con un disco di ‘musiche di guarigione’ della Puglia, io decisi di fare qualcosa legato alla guarigione. Un collega mi propose Caterina de’ Medici. Ma a volte basta un ‘de’ a cambiarti la vita. Così mi imbattei in Caterina Medici, una serva bruciata nel 1617 a Milano. Una storia di profonda forza emotiva".

E quali musiche ‘racconteranno’ la vicenda?

"Ci saranno brani del nostro repertorio contemporaneo, musica etnica e parti vocali inedite, di Gabriella Schiavone. Tra i primi ci sono ad esempio estratti da ‘Oriazi e Curiazi’ di Giorgio Battistelli: sonorità molto ‘dure’ per raccontare le scene di tortura cui fu sottoposta Caterina. Sopra le musiche le Faraualla intonano un miserere. Nei loro brani c’è anche qualcosa con l’andamento della taranta".

Concerto originale. Ma voi ci siete abituati, ricordando Venezia...

"Sì, abbiamo interpretato ‘Jules Verne’ di Battistelli. A un certo punto io suono la marimba in una vasca d’acqua. Alla Biennale hanno fatto un’operazione molto bella, coinvolgendo un pubblico di giovani".

Quindi non è vero che la musica contemporanea è troppo ‘difficile’?

"Le musiche scritte per percussioni spesso lo sono, anche se hanno il vantaggio del ritmo. Certo, neanche Schönberg è mai entrato nella cultura di massa. Ma ci sono autori di confine, come Steve Reich, che portano influenze di altri generi, dal jazz alla musica popolare’.

Raimondo Montesi