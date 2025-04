"Imr, accordi non rispettati: sono arroganti"

Dai banchi del Consiglio comunale, un messaggio chiaro delle parti sociali: "Noi attiveremo tutte le strade che abbiamo a disposizione per far rispettare l’accordo firmato tre anni fa". La prima, parole della segretaria regionale della Fiom Cgil Marche è di natura legale: "Ovvero il deposito dell’articolo 28 per comportamento antisindacale. L’accordo non è stato rispettato. E inoltre è stata avviata una procedura di mobilità senza rispetto dell’articolo 9, che prevede la consultazione delle organizzazioni sindacali". La seconda è in una nuova forma di mobilitazione: "Una volta a settimana faremo iniziative di lotta con i lavoratori dell’ex Caterpillar, fino a quando non rientreranno tutti a lavoro". È emerso ieri, all’esito del vertice organizzato in Comune, in presenza del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, i colleghi con le fasce tricolore della Vallesina, i sindacati e le Rsu, dopo la riapertura della vertenza Imr.

L’annuncio del licenziamento collettivo di 20 dipendenti, infatti, ha generato preoccupazione nel territorio, che invece sperava nella reindustrializzazione dello stabilimento di via Roncaglia, come previsto nell’accordo sottoscritto al Ministero nel febbraio 2022. Dopo la comunicazione dell’Imr, giovedì l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi ha chiesto al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso di riaprire il tavolo di confronto. "A tutt’oggi l’azienda è inadempiente rispetto al piano di reindustrializzazione – ha rimarcato il segretario regionale della Fim Cisl Marche Luigi Imperiale –. Piano, tra l’altro, più volte cambiato, cui abbiamo creduto e lo abbiamo sempre riportato ai lavoratori".

Lo scorso 20 marzo, ad esempio, in Regione erano emersi 26 esuberi sui 91 dipendenti. Argomento del quale si sarebbe dovuto discutere il 10 aprile. Ma l’anticipazione, tramite quella Pec inviata mercoledì 2 aprile in cui sono emerse le mobilità, ha raggelato la comunità. "Comportamento arrogante", ha detto Imperiale. Galassi ha ricordato che l’accordo "prevedeva il rientro di tutti i lavoratori in azienda e dopo un anno e mezzo nuove assunzioni". Invece, "dopo tre anni, lavorano in 10-15 e nemmeno tutti i giorni", ha aggiunto, mentre altri sono in cassa integrazione. Dal sindaco Fiordelmondo è stato ribadito pieno sostegno e che "le Istituzioni sono al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e della storia culturale e democratica del nostro territorio".

La necessità è di "mantenere intatta la filiera e di riportare la vertenza al Ministero". All’incontro hanno partecipato rappresentanze di sindaci e assessori da Agugliano, Monsano, Santa Maria Nuova, Monte San Vito, Camerata Picena, Chiaravalle, Mergo, Cupramontana e Monte Roberto. Dopo l’incontro tra sindacati e azienda Imr di giovedì prossimo, i sindacati hanno annunciato che riferiranno ai lavoratori in un’assemblea. Solo la prima, in una mobilitazione che ricomincia.