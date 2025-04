Imr, nuovo summit e presidio. I sindacati vogliono garanzie

Le parti sociali, alla riapertura della vertenza per l’Imr di Jesi, erano state chiare: mobilitazione continua fintanto non arriveranno risposte certe per il futuro dei lavoratori. E proprio in questa direzione, ieri, è stato reso noto che martedì 29 aprile si terrà un nuovo incontro tra i sindacati e l’Imr, la multinazionale brianzola che produce componenti per autovetture e che, nel 2022, ha acquistato il sito di via Roncaglia dall’americana Caterpillar, impegnandosi con il Ministero a reintegrarne tutti i lavoratori. Nell’occasione del summit del 29 aprile, alle 14 seguirà un presidio delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori. Al centro del confronto con l’azienda, invece, il futuro dei lavoratori e il percorso di reindustrializzazione. Nell’incontro precedente con le parti sociali, quello del 10 aprile, l’Imr aveva parlato di un ridimensionamento dell’organico da 91 a 70 dipendenti entro il 2027 (nell’arco di un triennio). Ovvero, cinque lavoratori in più rispetto al piano industriale che era stato presentato nelle scorse settimane (in cui erano spuntati 26 esuberi) e che, di fatto, non aveva convinto parti sociali e politica, riaprendo la vertenza. Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil avevano riunito i lavoratori in assemblea, restando fermi sulla necessità di reintegrare la totalità dei 91 dipendenti, che erano stati appunto garantiti tre anni fa. Da chiarire anche le venti mobilità spuntate il 2 aprile scorso: laddove l’Imr dovesse confermare la decisione, per i sindacati le uscite dovranno avvenire esclusivamente solo su base volontaria.