Imr, piano industriale a rischio: sale la tensione

Esprime "grande preoccupazione" la Fiom Cgil, dopo l’incontro con la direzione aziendale dell’Imr (ex Caterpillar) dei giorni scorsi. Il motivo, spiega il sindacato, "è l’annuncio della totale messa in discussione del piano industriale previsto per lo stabilimento di Jesi. Un piano che consisteva nel trasferimento su Jesi di tutte le produzioni legate alla Lamborghini. Incertezza dunque per il futuro dei cento lavoratori dello stabilimento".

Per Sara Galassi, segretaria generale Fiom Cgil Marche, "quanto annunciato dall’azienda determinerà conseguenze drammatiche a livello occupazionale, poiché il piano di rientro dei lavoratori, definito mesi addietro, verrà totalmente disatteso". A due anni e mezzo dalla firma dell’accordo sindacale, "sono rientrati solo 15 lavoratori su 100. Non solo: questi 15 lavoratori lavorano due o tre giorni a settimana. Significa che la situazione sta precipitando", ribadisce. Il 9 gennaio convocato un tavolo urgente in Regione su richiesta del sindacato. L’occasione per fare il punto su quanto sta accadendo all’interno di Imr", chiude Galassi.