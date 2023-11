Imu e Tasi evase, il Comune batte cassa e vuole incassare 683mila euro

Imu e Tasi non versate dai cittadini per oltre 700mila euro negli anni scorsi e in particolare tra il 2016 e il 2022, ora il Comuneprocede alla riscossione coattiva. Si conta di introitare per gli arretrati 683mila euro in riferimento all’Imu e 17.200 per la Tasi. Nel contempo, l’amministrazione comunale ha impegnato in bilancio 7mila euro come somma per il compenso a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione come si legge nella relativa determinazione del responsabile servizio comunale.