Imu, le cartelle "pazze": "Ho solo la casa dove vivo, il Comune voleva tassarla"

Compra casa, fa il rogito a febbraio dello scorso anno, a maggio va a viverci e dopo sette mesi di residenza si vede recapitare a casa la richiesta di pagamento dell’Imu, l’imposta municipale dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali dove si risulta residente. È successo a un 40enne osimano a cui veniva chiesto di pagare 200 euro, comprensivi addirittura di una sanzione e di interessi. Un clamoroso errore visto che l’uomo non possiede altre case, quella in questione è la sua prima abitazione dove per altro vive ed è regolarmente residente.

"Inizialmente sono rimasto un attimo a pensare - racconta il 40enne al Carlino - perché so che l’Imu prima casa non è dovuta. Poi ho telefonato in Comune, all’ufficio preposto, chiedendo spiegazione su questa cartella da pagare ma una voce femminile mi ha liquidato dicendomi ’questa è la legge’. Ho provato a spiegare che non avevo una seconda casa intestata e che pertanto c’era stato un errore. Al telefono non ho risolto nulla. Ho deciso di affrontare la situazione di persona, recandomi nell’ufficio interessato".

Nell’invio del pagamento l’intestazione riportava "Comune di Osimo, dipartimento finanze, ufficio tributi" con la firma del funzionario responsabile Imu.

Il 40enne si è recato con la compagna, avvocato, nell’ufficio interessato per far valere le sue ragioni e non pagare la cifra richiesta. In pochi minuti l’ufficio si è reso conto, con un veloce controllo catastale, che c’era stato un errore e ha dovuto annullare la richiesta di pagamento. "Ho deciso di rendere pubblica questa cosa - spiega il cittadino osimano - perché altri non siano vittime di un pagamento non dovuto che alla fine è simile a una truffa. Se succede ad una persona poco esperta, ad un anziano che magari non è aggiornato sulle cose, queste magari vanno a pagare ingiustamente. L’ufficio a cui mi sono rivolto non si è sorpreso dello sbaglio e ha commentato come se io non fossi stato il solo".

Nella lettera che è arrivata era riportato, forse a discolpa di eventuali errori, questa dicitura: "nel caso in cui reputi che la somma richiesta non sia dovuta e che vi siano errori nell’indicazione degli immobili da Lei posseduti o dei versamenti da Lei effettuati, è pregato di mettersi in contatto con lo scrivente Ufficio Tributi al fine di correggere la posizione fiscale con i dati esatti". Ma non dovrebbero essere gli uffici a essere informati già correttamente su chi deve o non deve pagare?

