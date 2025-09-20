In 10mila per la festa del patrono. Soddisfatti i commercianti del centro

La giornata dedicata al patrono di Osimo San Giuseppe da Copertino giovedì è stata partecipatissima, con un picco di diecimila presenze in centro storico per il concerto serale di Giuliano Palma.

Già migliaia le persone dal pomeriggio per la fiera tradizionale che ha colorato ogni via e piazza del centro oltre che i giardini di piazza Nuova con le giostrine (che restano per qualche altro giorno) e per godere dello spettacolo di acrobazie aeree della pattuglia Yakitalia, un unicum per la città.

Dal palco prima dell’esibizione di Palma la sindaca ha voluto lanciare un messaggio chiaro: "Mentre noi siamo qui a festeggiare, ci sono popoli e nazioni che soffrono tra stenti, guerre e morte – ha detto -. Auguro ai potenti del mondo di seguire l’esempio del nostro patrono San Giuseppe, volare più in alto e mettere fine a questi conflitti, alla strage di civili innocenti". Insomma una chiara presa di posizione versom la pace.

Ma la festa ha riportato alla luce i problemi legati alla scarsità di parcheggi presenti in città che hanno costretto in tanti a lasciare la macchina chilometri distante e raggiunto il centro a piedi usufruendo dell’impianto di risalita.

Il maxiparcheggio di via Colombo è stato sempre al massimo della capacità fino alle 17.

Soddisfatti anche i commercianti del centro storico che hanno apprezzato l’alto numero di presenze che ha ravvivato la città e permesso anche di aumentare le vendite.

La vicesindaca Paola Andreoni intanto ha raggiunto la città pugliese di Copertino per rinsaldare lo storico rapporto di amicizia.