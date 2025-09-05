"In 10mila per Moro e i fuochi. Abbiamo riunito le categorie per un evento più carismatico"

Dopo la pesca e la ricerca, il prossimo obiettivo dell’amministrazione comunale per la Festa del Mare è coinvolgere la nautica di lusso. Lo abbiamo chiesto all’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, l’uomo dietro allo sviluppo dell’evento di settembre.

Eliantonio, come intende inserire la nautica nei programmi futuri?

"Partendo dal prossimo anno vorrei inaugurare una sorta di ‘Cantieri Aperti’ della nautica da diporto, un’eccellenza anconetana a livello globale di cui forse manca la piena consapevolezza. Tra due anni poi, col trasferimento dei traghetti alle banchine ex silos, il Porto Antico diventerà anche un’area a disposizione della nautica di lusso".

Tornando alla Festa del Mare 2025 e al format spalmato su tre giorni, che risposta vi attendete a livello numerico dall’evento?

"Possiamo avere più o meno delle certezze sul pubblico che assieperà l’area del Monumento al Passetto per il concerto di Fabrizio Moro sabato sera (domani, ndr.), attorno alle 10mila persone; lo stesso si può dire per lo show finale coi fuochi pirotecnici al porto, mentre per la giornata di domani (oggi, ndr.) tra il concerto acustico di Baltimora sulla rinnovata scalinata del Passetto, il Premio Stamira al pomeriggio credo che 5mila persone complessivamente prenderanno parte alla festa. Sulla pesca mi lasci dire una cosa".

Prego.

"Siamo riusciti a unire tutte le categorie per questa festa che sta diventando sempre di più identitaria nell’immaginario collettivo della città. Dai vongolari ai pescatori, la riscoperta dei mestieri legati all’ittica e poi la ricerca con Cnr e UnivPm, un bel progetto complessivo che ci ha consentito anche di raccogliere finanziamenti".

Sulle aperture serali dei negozi?

"Ognuno è libero di aprire o tenere chiuso, ci mancherebbe, la Festa del Mare è un’opportunità in più. Dal prossimo anno faremo qualcosa di più per trasformare Ancona in una vera città di mare".

Domenica sera è in programma il clou, i fuochi d’artificio. Riproporrete la mappa dei punti panoramici da cui vederli?

"Certo, lo scorso anno è andata molto bene. I punti alternativi al Porto Antico saranno il belvedere di Posatora, piazzale Camerino, via Rupi di via XXIX Settembre, i parchi della Lunetta e del Pincio, largo Casanova, piazza Stracca e ovviamente il Duomo".

Lei ci sarà?

"Certo, girerò in tutte le location e in tutti i tre giorni della festa".