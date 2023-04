In 181 per 16 posti da consigliere

Una parata di 181 aspiranti consiglieri - 104 uomini e 77 donne - per i 16 posti disponibili in Consiglio comunale. Alcuni dei numeri dopo il deposito delle 12 liste per i quattro candidati sindaco: Marco Baldassini, 45 anni, sostenuto da Ancora Falconara (13 elementi, 7 uomini e 6 donne), Vola Falconara (14, 6 u, 8 d), Riformisti per Falconara (16, 9 u, 7 d); Annavittoria Banzi, 49 anni, sostenuta da Partito Democratico (16, 10 u, 6 d), Movimento 5 Stelle (14, 9 u, 5 d), Cittadini in Comune (16, 10 u, 6 d) e Si Può (15, 6 u, 9 d); Anna Grasso, 46 anni, sostenuta da Falconara Libertas (15, 10 u, 5 d); Stefania Signorini, 65 anni, sostenuta da Uniti per Falconara (16, 10 u, 6 d), Falconara in Movimento (16, 9 u, 7 d), Direzione Domani (16, 9 u, 7 d) e Falconara 2028 (14, 9 u, 5 d). Baldassini, complessivamente, è il più "rosa" (21 donne su 43 candidati). A seguire Banzi (26 su 61), Signorini (25 su 62) e Grasso (5 su 15). Gli elettori chiamati al voto saranno circa 20mila. Sorteggiata ieri la composizione della scheda elettorale. Nell’ordine: Baldassini (Vf, Rpf, Af); Signorini (Upf, Fim, Dd, F2028); Grasso (Fl); Banzi (M5s, Pd, Sp, Cic).

g. g.