"In 300 saranno tutelati, ma noi senza posto"

"Teamsystem lascia Fontedamo a settembre? I 300 dipendenti saranno tutelati con lo smartworking e il trasferimento a Pesaro, ma noi ci troveremo in mezzo alla strada". A parlare, amareggiate e preoccupate sono Cristina Cafasso, 58 anni, sua nuora Enza Esposito 36 anni e Federica Spurio di 45, residenti a Jesi. Vengono dalla crisi del Mercatone Uno di Monsano e da 7 anni effettuano le pulizie nei tre piani occupati dai dipendenti Teamsystem in quello che era il centro direzionale di Fontedamo. "Siamo dipendenti a tempo indeterminato della Stereo di Milano che in provincia di Ancona ha solo quell’appalto – spiegano - e quindi con il trasferimento dei dipendenti e di tutta la Teamsystem a Pesaro noi perderemmo il nostro lavoro. Ad oggi nessuno ci ha informato". "Mia nuora, madre di un ragazzino di 9 anni – spiega Enza Esposito - a settembre si sposerà. Un passo che ha fatto in virtù del suo contratto a tempo indeterminato anche se part time". "Da full time ci hanno ridotto nel tempo le ore – aggiunge Federica Spurio -. Questo territorio sta perdendo pezzi. Si parla tanto di Amazon ma le attività nel frattempo chiudono. Io sono separata e ho un figlio di 18 anni. E’ diventato sempre più difficile andare avanti". La notizia della prossima chiusura della sede di Fontedamo da parte della grande azienda informatica, ieri è piombata come un fulmine a ciel sereno in una fase non semplice per l’occupazione del territorio.

Sara Ferreri