In 4 per lo stabilimento alla Torre Ecco chi vuole "conquistare" l’area

Quattro i pretendenti della concessione del tratto di spiaggia che va dalla Torre De Bosis a circa dieci metri prima del capanno del pescatore Massimiliano Stecconi, per realizzare un nuovo stabilimento balneare e il rimessaggio di imbarcazioni non a motore. Gli ammessi alla gara sono Picchio Beach s.r.l di Falconara; Il Consorzio la Baia di Portonovo; Falcitelli Cristiano; Le Petit Caffè e TTTraintsport s.r.l. Oggi si conoscerà il nome del vincitore. Uno è stato ammesso con riserva, il cosiddetto "soccorso amministrativo" con la richiesta di integrare la documentazione che doveva essere presentata entro le ore 12 di ieri, lunedì 29 maggio. L’area interessata, dove sorgerà il nuovo stabilimento balneare, si trova in una zona che per molti anni è stata data in concessione ai Boriani per il rimessaggio dei gommoni e delle canoe e copre una superficie di 1.175 mq, di cui 886 mq di proprietà demaniale e 289 mq di proprietà comunale. Chi vincerà il bando l’avrà a disposizione per finalità turistiche e ricreative" da utilizzare per il ricovero di imbarcazioni non a motore e per uno stabilimento balneare che "dovrà garantire i servizi minimi previsti dalla legge, quali i servizi igienici accessibili anche a persone disabili, locale di primo soccorso e verifica della ‘visitabilità’". Il periodo di concessione sarà di due anni per una spesa annuale complessiva di 12.111,08 euro. Le aree dovranno essere utilizzate dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno dopodiché dovranno essere sgomberate e ripulite. L’area è attualmente sprovvista di rete idrica ed elettrica nonché di fognature che dovranno quindi essere realizzate. Il soggetto aggiudicatario della concessione "dovrà consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area per consentire la balneazione e consentire il collegamento tra gli arenili "posti a confine delle aree concesse". La concessione potrà, allo scadere dei due anni, essere rinnovata per un periodo ulteriore ma non superiore a quattro anni. Come per le altre concessioni balneari gli ombrelloni da affittare giornalmente dovranno "essere per un limite minimo il 25% del totale; di detto limite, almeno il 50% dovrà essere riservato ai clienti delle attività ricettive insediate nella Baia di Portonovo". E’ intenzione dell’Amministrazione comunale affidare quanto prima la concessione e consentire l’apertura del nuovo stabilimento in tempi brevi, Oggi a Palazzo del Popolo saranno rese note le offerte tecniche e quelle economiche per avere in serata la graduatoria e il nome del vincitore della gara.

Claudio Desideri