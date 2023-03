In 400 per dipingere le mura di via VIII Marzo

La carica dei 400 per dipingere le mura del parcheggio a gradoni di via VIII Marzo. Tante erano le persone presenti sabato mattina per l’iniziativa ‘Uniti coloriamo il mondo’, promossa dal Comune di Falconara assieme a un noto artista locale, Alberto Domesi. L’area di sosta verrà riqualificata e abbellita. Successivamente, sulle mura di contenimento saranno applicati pannelli in plexiglas con raffigurati i volti di alcuni personaggi femminili simbolo del XX Secolo, come ad esempio Marilyn Monroe, Lady Diana, Raffaella Carrà e Frida Kahlo, che sono state riprodotte in stile Pop Art. L’opera sarà un omaggio alla donna lungo la strada che ne celebra la Giornata internazionale. Il progetto terminerà domenica 2 aprile con l’inaugurazione, che sarà festeggiata con un evento a sorpresa e per il quale, ancora, non filtrano dettagli. Tutte le dieci opere componenti la collezione ‘Uniti coloriamo il mondo’ saranno inoltre esposte alla galleria Nuova Casa Duemila, nel centro di Falconara, in via Cairoli 17. La prima giornata è stata un successo di pubblico. Neanche a dirlo, i più entusiasti i bambini.