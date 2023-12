In 5mila per il presepe vivente. Il porto antico invaso dalla folla

Per la prima volta un presepe vivente ha avuto come scenario il Porto antico, luogo sempre ricco di fascino. Risultato: un bagno di folla come raramente si è visto da quelle parti. Ieri pomeriggio la sacra rappresentazione ospitata nell’area compresa tra l’Arco di Traiano e l’Arco Clementino ha attirato migliaia di persone, oltre cinquemila secondo una prima stima, compresi naturalmente molti bambini, ansiosi di ammirare gli oltre settanta figuranti distribuiti tra le arcate che separano i due archi, tutti impegnati in varie attività artigianali e di vita quotidiana, fino all’ultimo, quello che ha fatto da cornice alla Natività vera e propria. Non a caso l’allestimento è stato realizzato su misura da artigiani locali. Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio: "Oltre cinquemila visitatori per il presepe vivente al porto antico, un esperimento molto riuscito in uno degli angoli più suggestivi della città. Non mi risulta che altre città con la storia portuale simile alla nostra possano vantare un successo del genere. Un’attrazione unica di cui andiamo fieri, merito anche del lavoro del gruppo organizzatore di Pietralacroce". Molti i significati dell’iniziativa organizzata dal Comune assieme al Comitato delle Celebrazioni per San Francesco di Assisi (2023 – 2026). Una mangiatoia donata dalla comunità di Greccio, dove vide la luce il primo presepe al mondo. Una lampada votiva che, accesa ai piedi della tomba di San Francesco nella basilica di Assisi, prenderà il mare alla volta della Terra Santa al termine delle festività. Queste ed altre le caratteristiche, inedite, suggestive e fortemente evocative, del grande presepe vivente, che sarà ‘replicato’ sabato, dalle ore 17.30 alle 20.30. La rappresentazione sacra, che come ricordava l’assessore è opera del gruppo Presepe Vivente di Pietralacroce, è una delle iniziative rese possibili dal Comitato delle Celebrazioni per San Francesco. C’è un forte legame infatti tra Ancona e il Poverello di Assisi, che nel 1219 si imbarcò al Porto dorico per raggiungere la Terra Santa quale pellegrino di pace, durante la Quinta Crociata. Ieri la deposizione della lampada all’interno del presepe da parte dell’arcivescovo Angelo Spina, affiancato dalle autorità cittadine, ha inaugurato la sacra rappresentazione. A coordinare i ‘lavori’ è stato il parroco di Pietralacroce don Paolo Spernanzoni. Il nuovo allestimento consiste in una decina di "stanze" che ospitano antichi mestieri e occupazioni varie all’interno degli archi delle antiche mura portuali e di alcune casette in legno realizzate per l’occasione. La Natività è ‘interpretata’ da due coppie di genitori con bambino piccolo. Una è quella che si è vista ieri, l’altra sarà ‘di scena’ sabato. Facile prevedere un altro boom di visitatori, soprattutto se il tempo sarà clemente come ieri, una giornata autunnale, per non dire quasi primaverile.