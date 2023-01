In 6 si dichiarano minorenni, in arrivo altri 18

Nessun intoppo e nessuna emergenza l’altra sera in porto. Sono durate quasi cinque ore le operazioni di sbarco alla banchina 22 della nuova darsena dei 37 migranti salvati in mare dall’equipaggio della Ocean Viking. Dopo aver attraccato attorno alle 21,30 e consentito l’accesso a bordo ai sanitari un quarto d’ora più tardi, l’intervento complessivo si è esaurito a notte fonda, attorno alle 3.

A quell’ora i pulmini messi a disposizione hanno lasciato lo scalo diretti nei rispettivi centri di accoglienza. I 18 minori non accompagnati sono stati trasferiti all’Hotel Massi di Senigallia, la struttura gestita dalla Caritas, mentre i 19 adulti sono stati ripartiti in diversi Cas, centri di accoglienza straordinari, di varie province delle Marche compresa Ancona. Per quanto concerne i minori, ai 12 inizialmente comunicati se ne sono aggiunti 6 che si sono dichiarati tali. A tal proposito verranno eseguite le operazioni per ricostruire la loro età esatta, in assenza di documenti ufficiali: oltre all’esame radiografico del polso anche un approccio più olistico e meno impattante, come disposto da un protocollo fortemente voluto dalla prefettura di Ancona e adottato alla fine del 2021 Unica eccezione tra tutti i minori non accompagnati quella di una ragazza, ospitata in un altro centro. Gli under 18 resteranno nella struttura di accoglienza di Senigallia in forma temporanea ed entro un mese dovranno essere ripartiti in centri competenti delle Marche. Secondo fonti della prefettura almeno una decina di queste strutture dedicate ai minori avrebbero fornito la loro disponibilità e dunque già da ieri e nei prossimi giorni la maggior parte dei ragazzi verrà trasferita in maniera definitiva. Nel frattempo oggi, presumibilmente nel tardo pomeriggio, a Senigallia arriveranno anche i 18 minori non accompagnati della Geo Barents. Il percorso per oro sarà analogo. La notizia più confortante è arrivata sul fronte sanitario, a partire dagli esiti dei tamponi Covid: nessuna positività rilevata né tra i migranti, né tra i membri dell’equipaggio. In realtà l’aspetto più delicato erano le condizioni di salute dei richiedenti asilo che, ricordiamolo, oltre ai quattro giorni di viaggio dal canale di Sicilia ad Ancona venivano da due giorni in balìa delle onde nel Mediterraneo e, prima, dall’inferno della Libia. A terra in attesa c’erano i medici dell’Ast di Ancona, la dirigente della sanità pubblica, Daniela Cimini, Adriano Baldoni del Sert e il dermatologo Giuseppe Lemme, oltre ai medici e ai sanitari della Croce Rossa. Per fortuna nessuno ha avuto bisogno di essere ospedalizzato a Torrette per delle cure specifiche. L’equipaggio della Ocean Viking è rimasto a bordo al termine delle operazioni. In mattinata, dopo aver effettuato il pieno di carburante, di provviste per il viaggio, ha mollato gli ormeggi e ha puntato di nuovo verso sud. È bene ricordare che la nave di Sos Mediterranée in due settimane ha percorso due volte l’Adriatico: prima di Capodanno dal canale di Sicilia al porto di Ravenna e ritorno e poi di nuovo verso Ancona e ritorno.