In 8mila ai cortei per la Palestina. Porto, bloccato lo sbarco delle merci: "Scioperiamo per la democrazia"

Al grido di "Palestina libera" gli oltre 8mila dei due cortei in solidarietà a Gaza e alla Global Flotilla lanciano un segnale chiaro alle istituzioni. Dopo la manifestazione del 22 settembre, ieri in tantissimi sono tornati tra gli Archi e il porto, di nuovo bloccato nel pomeriggio. Una delegazione del coordinamento Marche per la Palestina è entrata, poco prima delle 19, all’interno dello scalo commerciale arrivando fino alla banchina 26 dove era ormeggiata una portacontainer della Msc con l’obiettivo di confermare il blocco dello scarico delle merci. Alla fine un altro degli obiettivi raggiunti dai manifestanti che nel complesso hanno portato a termine due manifestazioni assolutamente pacifiche, senza alcuna tensione di sorta e al tempo stesso riuscendo a portare a casa alcuni obiettivi prefissati. E poi i messaggi chiari: "Oggi non si lavora, oggi si resiste per la Palestina, per l’umanità. Lottiamo anche noi, per la nostra democrazia". Uno striscione riportava "Silvia libera" per chiedere il rilascio della Severini, attivista anconetana tra gli arrestati della Flotilla a Gaza.

Il servizio d’ordine della questura ha collaborato assieme a quello delle due sigle sindacali che coordinavano i cortei e tutto è filato via liscio. Così come dieci giorni prima la protesta anconetana ha camminato su due binari. Dopo il concentramento all’incrocio tra via Marconi, agli Archi, e il Mandracchio, l’enorme mole di persone si è divisa in due parti: una, quella composta dai Centri Sociali e dall’Usb, è rimasta proprio nella zona strategica di confine tra la città e il porto. Di fatto l’uscita dallo scalo attraverso il varco Da Chio, ossia la via principale dove transitano mezzi e persone appena sbarcati, è rimasto inutilizzabile per tutto il pomeriggio. Le operazioni portuali si sono fermate, anche se il grosso della movimentazione era stata anticipata al mattino. Le navi passeggeri hanno comunque subìto delle modifiche e dei ritardi negli arrivi e nelle partenze a causa del blocco.

Ieri sera nel Porto Antico era ormeggiata una sola nave che collega Ancona con il porto croato di Spalato. Dal concentramento dei Centro Sociali e dal sindacato Usb hanno preso la parola alcuni esponenti lanciando delle provocazioni nei confronti dell’altro corteo che nel frattempo dagli Archi era entrato al Mandracchio per poi imboccare la strada dello scalo Marotti e poi, dietro la biglietteria, prima ha percorso via Einaudi e infine via Vanoni fino al ritrovo davanti alla dogana commerciale. Questo gruppo, il più numeroso, composto da migliaia e migliaia di persone, coordinato dalla Cgil e con all’interno tantissime associazioni e pezzi di società civile, si è ritrovato nell’ampio piazzale doganale. A questo corteo hanno partecipato anche esponenti dei partiti di centrosinistra, il Pd in particolare. Era presente anche Matteo Ricci che poi ha lasciato la manifestazione verso le 18 per ritrovarsi con il grosso dei candidati a una riunione di bilancio del voto di domenica e lunedì scorsi a Chiaravalle.

Come accennato, la trattativa tra le forze dell’ordine e doganali e una delegazione di Marche per la Palestina è sfociata nel via libera per entrare dentro l’area mercantile per controllare che lo sbarco dei container dalla nave della Msc fosse stato effettivamente bloccato. Dopo le 19 i partecipanti delle due iniziative di protesta si sono mescolati e quindi la manifestazione è andata avanti fino al tramonto. Oltre all’attività portuale le conseguenze più pesanti sono state quelle al traffico, con code e rallentamenti alla stazione, al Piano e soprattutto da via De Gasperi verso la Galleria del Risorgimento, la direttrice dove è stato deviata tutta la circolazione veicolare.