In 8mila sui banchi: "Scuole, ecco il piano: mancano solo i dettagli. Mense e trasporti pronti"

di Marina VerdenelliAssessore Antonella Andreoli, lei ha la delega alle Politiche Educative, lunedì suonerà la prima campanella per gli studenti. Le scuole del Comune sono pronte ad accoglierli?

"Sì, si stanno ultimando piccole cose per definire al meglio l’accoglienza ma è tutto pronto. Quest’anno avremo anche una mensa in più, quella della scuola Ungaretti di Candia che permetterà alle famiglie di usufruire per la prima volta del tempo pieno. E’ stato un passo importante questo perché fino a prima i genitori erano costretti a portare i propri figli in scuole più distanti per poter far fare loro il tempo pieno. Con la nuova mensa, costata 460mila euro e finanziata in parte dai fondi del Pnrr e in parte dal Comune, il problema lo abbiamo risolto". Com’è la situazione degli altri plessi?

"Sono stati fatti nuovi investimenti, alle Antognini sono arrivate 65 tende nuove a rullo per una spesa di circa 30mila euro finanziata dal bilancio comunale, tende già installate a febbraio. Anche alle Sabin abbiamo 56 tende nuove pagate tramite uno sponsor quindi senza pesare sul Comune".

Ci sono scuole ancora chiuse? "Sì, la scuola primaria Podesti che è in fase di ristrutturazione a causa degli eventi sismici di novembre del 2022. La sua riapertura è prevista per l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027. Gli studenti a oggi sono ospitati al plesso delle Leopardi e hanno tutti i servizi di trasporto che il Comune mette a disposizione gratuitamente per lo spostamento. Ancora chiusa la primaria XXV Aprile che ha terminato i lavori strutturali ma va sistemato il giardino e le aree esterne, non riusciamo ad aprirla per questo anno scolastico. Ancora chiusa la media Pinocchio, gli alunni attualmente vanno alla Falcone. I lavori stanno ripartendo. La palestra della scuola De Amicis dovrebbe invece essere riconsegnata per la pausa natalizia".

Le mense scolastiche saranno attive sin dal primo giorno? "Certamente, già dallo scorso anno questa amministrazione le ha garantite sin dall’inizio perché avevamo compreso che era un problema sentito per le famiglie. Ogni istituto poi può decidere in autonomia se usufruirne subito o meno a seconda del personale che hanno a disposizione. Le nostre mense lo scorso anno hanno ottenuto il bollino oro per mensa biologica".

Il trasporto scolastico? "Anche quello sarà subito attivo. Abbiamo 22 scuolabus di cui 5 nuovi, elettrici e 2 con pedana per gli studenti disabili. Gli autisti sono 19 e la media delle corse che faranno in un anno sono più di 12mila. Più di 600 studenti usufruiscono del trasporto scolastico comunale".

Quanti studenti degli istituti comprensivi torneranno a scuola? "La popolazione scolastica totale supera i 9mila studenti, questo tenendo conto delle preiscrizioni che vengono fatte a marzo, il dato viene poi aggiornato a novembre. Le sezioni o classi sono 381, gli studenti stranieri ammontano a 2008. Nella scuola dell’infanzia abbiamo 1.880 bambini su 29 scuole e 88 sezioni, alla primaria 21 scuole con 3.615 alunni e 187 sezioni, alla secondaria 11 scuole con 2.457 alunni e 106 sezioni".

Tra le novità, alle superiori, c’è il divieto del cellulare. E’ d’accordo? "Sì anche se nessuno vuole demonizzare l’uso del telefonino, gli strumenti informatici fanno parte della vita quotidiana ormai ma è l’utilizzo che va fatto con criterio. Quando si è a scuola può essere un mezzo di distrazione e poi non fa socializzare".