In arrivo altri 84 migranti: "A bordo anche tanti bimbi"

Una nave ong con a bordo 84 migranti salvati ieri nel canale di Sicilia è stata destinata dal ministero al porto di Ancona, a 805 miglia di distanza. I naufraghi erano partiti a bordo di un’imbarcazione di fortuna dalle coste libiche, un gommone malmesso e insicuro che rischiava di colare a picco. Sei mesi e mezzo dopo l’ultimo episodio, dunque, un nuovo attracco interesserà lo scalo dorico tra domenica e la mattinata di lunedì. La nave Sea-Eye 4, che ha chiesto un porto più vicino, si trova già sulla rotta verso il capoluogo marchigiano. La misura, in effetti, è stata comunicata alle autorità locali, a partire dalla prefettura che dovrà organizzare l’accoglienza e le operazioni di sbarco in collaborazione con tutti gli altri enti preposti, dall’amministrazione comunale all’Autorità di Sistema Portuale passando per la questura, la Croce Rossa, la capitaneria di porto.

Ancora si sa poco sulla composizione dei migranti, tra adulti, minori non accompagnati (che però secondo fonti ben informate sarebbero presenti) e donne. Stando alle comunicazioni ci sarebbero diverse famiglie con bambini, anche sotto i 2 anni d’età. "Abbiamo dovuto fornire ossigeno a un bimbo per un breve periodo", dice Gerd Klausen, medico di bordo. "Molte persone sono ipotermiche e necessitano di cure", spiega Ammna Bhati, infermiera.

È il primo sbarco di migranti dalla nave della ong tedesca ad Ancona. Gli sbarchi sono stati 7, il primo a inizio gennaio, l’ultimo a fine agosto. La Sea-Eye 4 a fine febbraio ha salvato 57 migranti in acque Sar (Search and rescue) maltesi. Operazioni drammatiche con due persone morte e almeno il doppio in gravi condizioni.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, in caso di conferma dell’assegnazione, la nave ong dovrebbe arrivare ad Ancona nella giornata di domenica; in caso di condizioni meteomarine avverse è probabile che l’orario di arrivo alla banchina 19 dello scalo slitti alla mattinata di lunedì. La prefettura si occuperà, come sempre, dell’accoglienza degli adulti all’interno dei progetti Cas, mentre al Comune di Ancona, nello specifico ai servizi sociali, spetterà il nodo dei minori stranieri non accompagnati (Msnc). È molto probabile che per le manovre di prima accoglienza e identificazione, una volta terminato lo sbarco, il Comune possa mettere di nuovo a disposizione il PalaBrasili di Collemarino così come accaduto in occasione degli ultimi tre sbarchi nell’estate del 2023.

Pierfrancesco Curzi